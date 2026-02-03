6 şubat felaketinin yıl dönümünden üç gün önce: Hatay sele teslim oldu

Hatay'da 6 Şubat deprem felaketinin yıl dönümüne üç gün kala sel meydana geldi. Kentte aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu.

FELAKETİN YIL DÖNÜMÜNE 3 GÜN KALA HATAY SELE TESLİM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından, Antakya ve İskenderun ilçelerinde öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Aniden bastıran sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile İsmet İnönü ve Mustafa Kemal mahallelerinde birçok cadde ve sokak göle döndü.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Trafikte aksamalar yaşanırken, tek katlı ev ve iş yerlerini su bastı. Yurttaşlar, ev ve iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etti.

Ekipler de tahliye çalışmalarına destek verdi.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde de etkili olan yağış nedeniyle bazı caddeler göle döndü.

Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

İlçe merkezindeki kanallar da suyla doldu.