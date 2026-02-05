İzmir’i fırtına vurdu: Sağanak can aldı, 500 yıllık çınar devrildi

Torbalı ilçesinin Pancar Mahallesi'ndeki İZBAN alt geçidinde akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi. İlçeyi etkisi altına alan kuvvetli sağanak sırasında, 58 yaşındaki Mehmet Ekinci kullandığı kamyonetle alt geçitten geçmeye çalışırken alt geçidi su basması sonucu mahsur kaldı ve yaşamını yitirdi.

Konak ilçesinde ise fırtınadan kaynaklı kuvvetli rüzgar sonucu 500 yıldan uzun süredir bölgede olduğu belirtilen bir çınar ağacı devrildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

ARACI SUYLA DOLAN SÜRÜCÜ ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDI

Ani su birikintisi nedeniyle aracı stop eden Ekinci, hızla yükselen su seviyesiyle birlikte alt geçitte mahsur kaldı. Durumu fark eden sürücü, telefonla yardım istemek zorunda kaldı.

KURTARMA ÇALIŞMASI SONUÇ VERMEDİ

İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri kurtarma operasyonu başlattı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kamyonet bulunduğu yerden çıkarıldı. Ancak sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Mehmet Ekinci'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

SÜRÜCÜNÜN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerinde inceleme yapan yetkililerin ardından Ekinci'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.

SAĞANAK BİRÇOK NOKTADA HASARA YOL AÇTI

Öte yandan, sağanak yağış ilçenin birçok sokak ve caddesini su bastı. Ayrıca Pancar İzban İstasyonu'nun içine su dolması nedeniyle istasyon geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

KONAK'TA TARİHİ ÇINAR DEVRİLDİ

Fırtınanın yol açtığı bir diğer olay ise Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yaşandı. Hisar Camii önünde bulunan ve yaklaşık 500 yıllık olduğu belirtilen bir çınar ağacı kökünden devrildi.

'ALLAH KORUDU, BÜYÜK FACIAYA DÖNÜŞEBİLİRDİ'

Devrilen ağacın altında kalan işletmelerde maddi hasar meydana geldi. Olay anını anlatan esnaf Ali Kurucuobalı, "Çatırdamaya başlayınca 'herkes kaçsın' dedik. Çok şükür kimseye bir şey olmadı" dedi. Havanın yağışlı olması nedeniyle alanda kimsenin olmamasını şans olarak yorumlayan Kurucuobalı, "Yağışlı bir gün olmasa büyük bir facia olurdu. Allah korudu" ifadelerini kullandı.