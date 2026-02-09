TÜVTÜRK'te polis memurunu döverek öldürmüşlerdi: Bakanlık harekete geçti

Ankara’daki TÜVTÜRK İvedik Araç Muayene İstasyonu’nda yaşanan kavga sonrası polis memuru Melih Okan Keskin’in hayatını kaybetmesi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olayın tüm yönleriyle incelenmesi için 2 başmüfettiş, 3 denetçi ve firma bünyesinden iç denetim uzmanlarının görevlendirildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ankara’daki bir araç muayene istasyonunda yaşanan kavganın ardından polis memuru Melih Okan Keskin’in yaşamını yitirdiği olaya ilişkin kapsamlı bir inceleme başlatıldığını duyurdu. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla bakanlık tarafından 2 başmüfettiş ve 3 denetçi görevlendirilirken, ilgili firma da sürece iç denetim uzmanlarını dahil etti.

Bakanlığın resmi sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, TÜVTÜRK Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonu’nda 2 Şubat’ta meydana gelen ve polis memuru Keskin’in 6 Şubat’ta darp edilerek öldürülmesiyle sonuçlanan olayın kamuoyunda büyük üzüntü yarattığı belirtildi.

Polis memurunu döverek öldüren saldırganların skandal ifadeleri ortaya çıktı!Polis memurunu döverek öldüren saldırganların skandal ifadeleri ortaya çıktı!

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Açıklamada, yaşanan olayın ardından hızlı bir şekilde harekete geçildiği belirtilerek, "Bakanlığımız tarafından sürecin tüm yönleriyle incelenmesi ve aydınlığa kavuşturulması amacıyla 2 başmüfettiş ve 3 denetçi, ilgili firma tarafından da iç denetim uzmanları görevlendirilmiştir. Yargıya intikal eden olay ile ilgili adli süreç, Adalet Bakanlığımız ve devletimizin ilgili kurumları tarafından hassasiyet ve titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Yargı mercilerinin yapacağı detaylı incelemelerin ardından olayın tüm boyutlarıyla netlik kazanacağına dikkat çekilen açıklamada, toplumun tüm kesimlerinin de sürece aynı duyarlılıkla yaklaşmasının önem taşıdığı vurgulandı.

Bakanlık, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde hizmet alabilmesi için gerekli tedbirlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtirken, sürecin yakından takip edileceğini de bildirdi.

Açıklama, "Bakanlık olarak vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde hizmet alabilmesi için gerekli tüm önlemleri bundan önce olduğu gibi bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Sürecin sonuna kadar yakın takipçisi olacağımızı belirtir, vefat eden polis memurumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

