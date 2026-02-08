Polis memurunu döverek öldüren saldırganların skandal ifadeleri ortaya çıktı!

Yayınlanma:
Ankara’da, polis memuru Melih Okan Keskin’i araç muayene istasyonunda darbederek ölümüne neden olan 3 saldırganın kan donduran ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerden S.A., "Şahsın bana saldıracağını düşünerek yumruk attım" iddiasında bulunurken M.Y. ise, "Olay günü ona zarar verecek veya öldürecek herhangi bir şey yapmadım, neden öldüğünü bilmiyorum" dedi.

Ankara’da, Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Melih Okan Keskin, pazartesi günü otomobilini rutin muayene kontrolünden geçirmek için Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonuna götürmüş ve burada yaşanan tartışmada çalışanlar tarafından darbedilmişti.

Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Melih Okan Keskin, 3 gün sonra hayatını kaybetmiş ve korkunç olaya ilişkin araç muayene istasyonu çalışanları Y.K., M.Y. ve S.A. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A. ve M.Y. tutuklandı, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

polis-memurunun-hayatini-kaybettigi-kavg-1155651-343192-001.jpg

"BANA SALDIRACAĞINI DÜŞÜNEREK YUMRUK ATTIM"

3 şüphelinin ifadeleri ortaya çıkarken nöbetçi mahkemede ifadesi alınan şüphelilerden S.A. ifadesinde, "Tartışma çıktıktan sonra arabayı dışarı çıkartırken 2-3 kez kornaya bastım. Araçtan inerken şahıs bana, 'Beni mi ezeceksin?' diyerek sinkaflı küfretti. Şahsın bana saldıracağını düşünerek yumruk attım" ifadelerine yer verdi.

polis-memurunun-hayatini-kaybettigi-kavg-1155648-343192-001.jpg

“NEDEN ÖLDÜĞÜNÜ BİLMİYORUM”

Şüpheli M.Y. ise, verdiği ifadede "Ben araç muayene istasyonunda muayene teknisyeni olarak 8 yıldır çalışmaktayım. Ben bu şahsı tanımam, ilk defa gördüm. Çalışma arkadaşlarım küfreden adamın üzerine doğru yürüdü. Ben de bu esnada arkadaşlarımın sağından, adamın da solundan ortalama bir hızla adama yaklaştım ve ittim. İttikten sonra arkadaşlarım kaç kişi oldu, tam tahmin edemiyorum, kalabalıktık” sözlerini sarf etti.

polis-memurunun-hayatini-kaybettigi-kavg-1155652-343192-001.jpg

“Olayın heyecanıyla çalışma arkadaşlarımdan kim kiminle kavga etti, kim kimi itti hatırlamıyorum” iddiasında bulunan M.Y., “Ben ölen Melih Okan Keskin’i daha önce hiç görmedim, tanımam. Şahsın öldüğünü de siz görevlilerden öğrendim. Olay günü ona zarar verecek veya öldürecek herhangi bir şey yapmadım, neden öldüğünü bilmiyorum. Ben Melih Okan Keskin'i kesinlikle darp etmedim" ifadelerini kullandı.

Polis memurunu döverek katletmişlerdi! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktıPolis memurunu döverek katletmişlerdi! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

Şüpheli Y.K. ise olay günü bir tartışma yaşandığını ve karşılıklı hakaretleşmeler olduğunu fakat kendisinin olayın içerisinde hiç bulunmadığını öne sürdü.

