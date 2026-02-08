Polis memurunu döverek katletmişlerdi! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru Melih Okan Keskin, pazartesi günü otomobilini rutin muayene kontrolünden geçirmek için Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi'nde bulunan TÜVTÜRK araç muayene istasyonuna götürmüş ve burada yaşanan kavgada çalışanlar tarafından darbedilmişti.

Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Melih Okan Keskin, beyin kanaması geçirerek 3 gün sonra hayatını kaybetti.

2 SALDIRGAN TUTUKLANDI!

Yaşanan korkunç olaya ilişkin araç muayene istasyonu çalışanları M.Y ve S.A. tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Polis Başmüfettişi görevlendirildi. EGM'den yapılan açıklamada, "Olayın tüm yönleri ile araştırılması amacı ile Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından polis başmüfettişi görevlendirilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü olarak meslektaşımıza karşı gerçekleştirilen menfur saldırının adli ve idari süreçlerde takipçisi olacağımızı bildiririz" denildi.

VAHŞETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Keskin'in şehit olmasına yol açan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken söz konusu görüntülerde, muayene istasyonu görevlisinin Keskin'in üzerine otomobil sürdüğü, ardından yumruk attığı görüldü. Daha sonra diğer çalışanların da polisin üzerine yürüdüğü ve arbede yaşandığı anlar da görüntülerde yer aldı.

“20-30 KİŞİ TOPLANIP EŞİMİ DARBETMEYE BAŞLIYORLAR”

Polis memuru Melih Okan Keskin'in eşi Emel Keskin (45), olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Aracın park lambasının yanmadığını söylüyorlar. Eşim tekrar dışarı çıkıp arabayı çalıştırdıktan sonra park lambasının yandığını görüyor ve tekrar içeri geliyor. 'Park lambam yanıyor' diyor. İçerideki görevi şahıslar 'Artık geçti, burada kamera kaydı vardı; ama şu an yapacak bir şey yok. Dışarıdaki kamera bizi ilgilendirmez' diyerek, eşimi gönderiyorlar. Ama alay eder bir şekilde 'Geçmiş olsun, yarın tekrar gelirsiniz' diyorlar.” ifadelerine yer verdi.

“Eşim de 'Yetkili kimse yok mu' diye sorduğunda, 'Burada bir bayan mühendisi var, onunla görüşebilirsin' diye yönlendiriyorlar. Eşim bayanın yanına gidiyor, orada onunla konuşurken bir ağız dalaşı meydana geliyor ve sonucunda 20-30 kişi toplanıp eşimi darbetmeye başlıyorlar.” ifadelerini kullanan Keskin, “Eşim bu darp esnasında diğer vatandaşlar tarafından kurtarılmaya çalışırken daha fazla darbedildiğini söyledi" dedi.

“BİRİ EŞİMİN ÜZERİNE DOĞRU ARABAYI SÜRÜYOR”

Keskin, eşiyle bunları konuştuğunda bilincinin açık olduğunu ifade ederek "Sonra eşim tekrar dışarı çıkıyor, darp raporu almak için eline telefonu alıyor, 112'yi arıyor. Bu esnada biri eşimin üstüne doğru arabayı sürüyor. Hatta kamera kayıtlarında eşimin ayağının ezildiği gözüküyor. Sonra eşim 'Ne yapıyorsun' falan diye el kol hareketi yapıyor. Sonra eşim telefon görüşmesi yaparken araçtan inen şahıs şiddetli bir şekilde eşime bir yumruk atıyor. Eşim bu yumruk darbesiyle sarsılıyor, düşmüyor, kendini toparlıyor.” sözlerini sarf etti.

“Tekrar eşimin üzerine yürüyorlar. Yani 3 ayrı olay var; ama 2'nci olayda yumruk darbesiyle eşim sarsılıyor.” diyen Keskin, “Ardından eşim tek başına arabasına atlayıp darp raporu almak için onkoloji hastanesine gidiyor" ifadelerini kullandı.

“HAYATININ BAHARINDA GİTTİ, ARDINDA 2 ÇOCUĞUNU BIRAKTI”

Keskin, hastaneye gittikten sonra eşinin kendisini aradığını ifade ederek “Ben hastanedeyim bir olay oldu darp raporu alacağım. Sen çocukları al' diyor. Sonra tomografinin sonucunu söylemek için tekrar görüştüğümüzde 'Beynimde kanama varmış, beni ameliyat edecekler' dedi. Eşime, 'Melih ne oldu' diyorum; 'Kavga oldu, dayak yedim, 20-30 kişi üstüme saldırdı' dedi. Sonra hastaneye gittim. Doktor bana eşimin beyninde 7 milimlik bir kayma olduğunu, kanamasının olduğunu, açık bir ameliyat olacağını, zor bir ameliyat olacağını, ameliyattan çıktığında felç kalabileceğini, her türlü ihtimali söyledi.” sözlerini sarf etti.

Polis memuru dövülerek öldürülmüştü! 2 saldırgan tutuklandı

“Eşim ameliyata girerken benim elimden tutarak 'Seni seviyorum, kendine iyi bak, çocuklarıma iyi bak' dedi. Benim eşim elimi öpe öpe ameliyata girdi. Benim eşim bir yumrukla hayatını kaybedecek bir insan değildi. Hayatının baharında gitti. Ardında 2 çocuğunu bıraktı. Hayallerimiz yarım kaldı. 2 çocuğum babasız kaldı” ifadelerini kullanan Keskin, “Eşim olay yerinden ambulansla sevk edilmedi. Kimse tarafından ambulans çağırılmadı. Kendi şahsi aracımıza binip hastaneye darp raporu almaya gitti.” dedi.

Emel Keskin, sözlerinin devamında, “Eşim bir tane bile yumruk sallamamış. Sadece kendini savunmaya almış. Canını kurtarmaya çalışmış. Her şeyimiz yarım kaldı. Çok gençti, 44 yaşındaydı. 2 gün önce doğum günü vardı. Sadece yumruk atandan şikayetçi değilim zaten. Herkesten şikayetçiyim" ifadelerine yer verdi.

'SABIKA KAYDI VARMIŞ'

Olayın daha çok araştırılmasını ve aydınlanmasını istediğini belirten Keskin, “Firma 'Bizim personelimiz değil, eski personelimiz' diyor. Hayır kendi personelleri. Sonuna kadar bu olayın arkasında olacağım. Elimden geldiğince güçlü olmaya çalışacağım. Bu personelin sabıka kaydı varmış. Avukatımız dosyayı inceledi. Savcılık dosyasını inceledi. Olaya karışan, darbeden 25-30 kişiyi şirket avukatları temsil ediyor. Adamı darbettikleri yetmiyormuş gibi gelip utanmadan bir de hepsi şikayetçi oluyorlar.” ifadelerini kullandı.

“Melih vefat edene kadar ne bir açıklama ne bir özür ne bir telefon hiçbir şey yok. Öldüğünde de artık işin ucu kendilerine de dokunacağını anladıkları zaman açıklama yapma gereği duyuyorlar” diyen Keskin, “20 kişinin darbettiği bir insan orada tek başına bırakılıyor. Kocaman bir şirket olayı örtbas etmeye çalışıyor. Eşim sadece kendini koruma altına almaya çalışmış" sözlerini sarf etti.

YERLİKAYA VE TUNÇTAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Polis memurumuz Melih Okan Keskin'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Bu üzücü olayla ilgili olarak polis başmüfettişi görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, “Ankara ilimizin Yenimahalle ilçesinde bulunan araç muayene istasyonunda uğradığı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin’in vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Polis memurumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu menfur olayla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklanmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir” sözlerini sarf etti.

