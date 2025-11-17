Son dakika | Ayşe Tokyaz cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet talebi

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde canice katledilen Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin, sanık Cemil Koç hakkında iddianame hazırlandı. Küçükçekmece 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanık Cemil Koç hakkında “Kadına Karşı Tasarlayarak ve Canavarca Hisle Eziyet Çektirerek Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Sanık hakkında, “'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Şantaj' suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

VAHŞİCE KATLEDİLEREK BAVULA KONMUŞTU!

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülmüş ve cansız bedeni bavulla yol kenarına bırakılmıştı.

Tokyaz’ın otopsi raporunda, ölüm sebebinin "künt kafa travmasına bağlı burun kemik kırığı ile birlikte gelişen beyin kanaması" olduğu açıklanırken “Ayşe Tokyaz'ın ölümünün künt kafa travmasına bağlı burun kemik kırığı ile birlikte beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

22 yaşındaki Ayşe'nin cesedi parçalanıp bavula konmuştu! İki polis hakim karşısına çıktı

Katil zanlısı Cemil Koç’a yardım ettiği ileri sürülen iki polis memurunun da yargılanmasına da devam edilirken sanıklar, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli polis memurları Necdet Ç. ve Zülfü B. hakkında 8 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.