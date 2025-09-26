22 yaşındaki Ayşe'nin cesedi parçalanıp bavula konmuştu! İki polis hakim karşısına çıktı

İstanbul Küçükçekmece’de öldürüldükten sonra parçalanan cesedi bavulla yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Tokyaz’ın kardeşi Esra Tokyaz’ın emniyette verdiği ifadeyi katil zanlısı eski polis Cemil Koç’a ilettiği öne sürülen iki polis memurunun yargılanmasına başlandı.

Sanıklar, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli polis memurları Necdet Ç. ve Zülfü B. Hakkında 8 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İlk duruşma Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Ayşe Tokyaz solda, Cemil Koç sağda

Duruşmaya, ifadesi sızdırılan Esra Tokyaz da katıldı. Mahkeme, “tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanığın ise adli kontrol şartıyla serbestliğine” hükmetti. Eksikliklerin giderilmesi için duruşma 19 Kasım’a ertelendi.

İFADE SATIR SATIR SIZDI

Cemil Koç’un Esra Tokyaz’ı arayarak, emniyette verdiği ifadenin “satır satır” detaylarını bildiğini söylemesi üzerine soruşturma başlatılmıştı. İncelemelerde, iki polis memurunun PolNet sistemine girerek Koç’un bilgilerini sorguladığı tespit edildi.

İlk savunmayı yapan Necdet Ç, zanlıyla Diyarbakır’da aynı lojmanda kaldıklarını ve 2020’ye kadar sık sık görüştüklerini söyledi. 12 Temmuz’da WhatsApp üzerinden arayan Koç’un kendisini İstanbul’a çağırdığını, ardından tekrar arayarak İstanbul’da tanıdığı polis olup olmadığını sorduğunu anlattı.

Bu yoğun telefon trafiğinden şüphelendiğini belirten Necdet Ç, şu ifadeleri kullandı:

"Cemil Koç’un TC kimlik numarası bende vardı, daha önce karıştığı bir olaydan dolayı saklamıştım. Merak ettim, hakkında bir soruşturma mı var diye PolNet’e girdim” dedi. Sistemde sadece olayın özetini görebildiklerini, detaylara erişemediklerini savundu. “Cemil Koç ile herhangi bir bilgi paylaşmadım"

MAHKEME BAŞKANINDAN ARAÇ SORUSU

Mahkeme başkanı, Necdet Ç’nin önceki ifadelerine atıfla, “Senden bir araç istemiş, bu aracı neden istediğini sorgulamadın mı?” diye sordu. Necdet Ç ise şu yanıtı verdi:

“Evet beni aradı. İstanbul içerisinde Halkalı’ya ya da başka yerlere eşya götürmek istediğini, bir araç olup olmadığını sordu. Evindeki kişisel eşyalarını söyledi. Ben Diyarbakır’a kargo göndereceğini düşündüm. Cemil çok rahat bir insandır. Yani ben ona böyle bir soru sormadım bile ne yapacaksın diye.”

Necdet Ç., yaklaşık 5-6 ay önce Koç’un Ayşe Tokyaz ile nişanlandığını söylediğini, bu yüzden Tokyaz’ı tanıdığını da beyan etti.

NELER OLMUŞTU?

13 Temmuz’da Eyüpsultan’da bir valiz içinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın cesedi bulunmuştu. Genç kadının, eski sevgilisi Cemil Koç’un evine gittikten sonra burada öldürüldüğü, cesedinin valize konularak yol kenarına bırakıldığı tespit edilmişti.

Cemil Koç’un daha önce “tehdit”, “hakaret”, “kasten yaralama” gibi suçlar nedeniyle polislikten ihraç edildiği belirlenmişti. Olayla ilgili güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından, Cemil Koç’un da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında daha sonra 4’ü polis 5 kişi daha gözaltına alınmış ve bu kişilerin de bilgi sızdırdığı ya da cinayetle bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklandığı açıklanmıştı.

Valiz içinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşanmıştı. Cinayet zanlısı Cemil Koç’a bilgi sızdırdığı iddia edilen iki polis memuru hakkında dava açılmıştı.

Sanık polis memurları hakkında, "görevi kötüye kullanma" ile "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından 3 yıl 6 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Hazırlanan iddianamede, Ayşe Tokyaz’ın ablası Esra Tokyaz’ın 11 Temmuz’da yaptığı ihbarla soruşturmanın başladığı belirtilmişti. İhbarda, kardeşinin eski sevgilisi Cemil Koç tarafından zorla alıkonulduğu ve şiddete maruz kaldığı öne sürülmüştü.

Ayşe Tokyaz’ın cesedinin bir valizin içinde bulunduğu açıklanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından, 12 Temmuz günü Cemil Koç’un Esra Tokyaz’ı arayarak emniyetteki ifadesinden haberdar olduğunu söylemesi üzerine bilgi sızdıran kişilerin tespiti için soruşturma başlatılmıştı.

Yapılan incelemelerde, Malatya Narkotik Şube’de görevli polis memuru Necdet Ç.’nin şüpheli Koç’un arkadaşı olduğu ve onun isteğiyle sistemden bilgi sorgulattığı anlaşılmıştı. Necdet Ç., şüphe üzerine arkadaşı Zülfü B.’yi arayarak Koç’un kimlik numarasını ve kendi sistem şifresini vermişti. Zülfü B.’nin sisteme giriş yaparak sorgulama gerçekleştirdiği ve elde ettiği belgeyi Necdet Ç.’ye gönderdiği kaydedilmişti.

Sanık Necdet Ç., sorgulama sonucunda elde edilen belgeyi Koç’a iletmediğini savunmuş; ancak savcılık bu beyanı inandırıcı bulmamış ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu değerlendirmişti. Zülfü B.’nin de Koç’un kimliğini tanımadığı, isteği mesleki gerekçelerle yerine getirdiği yönünde savunma yaptığı aktarılmıştı.

İddianamede, Necdet Ç.’nin belgeyi Koç’a ileterek gizli bilgi sızdırdığı,Zülfü B.’nin ise bu eyleme yardım ettiği vurgulanmıştı. Her iki polis memurunun, görevlerini kötüye kullandıkları ve kişisel veri niteliğindeki bilgileri hukuka aykırı şekilde ele geçirip paylaştıkları ifade edilmişti.



