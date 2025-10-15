Son Dakika | Afganistan-Pakistan çatışmasında flaş gelişme

Afganistan ile Pakistan arasında patlak veren çatışamaların ardından Afgan yönetiminin ateşkes teklifinde bulunduğu iddia edilmişti. Pakistan, Afganistan ile 48 saatlik ateşkes anlaşmasına varıldığını bildirdi.

Geçen hafta Afganistan ile Pakistan sınır güçleri arasında yaşanan çatışmalar yeniden alevlendi. Afganistan, Pakistan’ın sınırda ateş açmasının ardından karşı saldırı başlattı.

Çatışmalar sürerken Afganistan'ın Pakistan'a ateşkes teklif ettiği iddia edilmişti. Söz konusu iddia, Pakistanlı yetkililer tarafından doğrulandı.

48 SAATLİK ATEŞKES SAĞLANDI

Pakistan yönetimi çatışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, 48 saatlik ateşkes kararı alındığını duyurdu.

merkezli Geo News'e konuşan Paki yetkililer, ordunun Afgan gücüne ait çok sayıda karakol ve tankı imha ettiğini kaydedildi. Yetkililer, Spin Boldak ve Chaman bölgelerinde yaşanan çatışmaların ardından Afgan hükümetinin ateşkes talebinde bulunduğunu öne sürdü.

ATEŞKESTEN HEMEN ÖNCE KABİLDE PEŞ PEŞE PATLAMA

Ateşkes anlaşmasından dakikalar önce Afganistan'ın başkenti Kabil'in merkezinde arka arkaya iki şiddetli patlama meydana geldi.

Patlamalara ilişkin açıklamalarda bulunan Taliban hükümet sözcüsü, patlamaların bir akaryakıt tankeri ve bir jeneratörden kaynaklandığını ve başkentte yangınlara yol açtığını aktardı.

Bir savaş bitiyor diğeri başlıyor: Ordular sınıra konuşlandırıldıBir savaş bitiyor diğeri başlıyor: Ordular sınıra konuşlandırıldı

Patlamaların Pakistan'ın saldırıyla ilgili olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmazken, olay yerine çok sayıda Taliban güvenlik gücü sevk edildi. Şehir merkezi ise kordon altına alındı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde patlamanın şiddetiyle bazı binaların camlarının kırıldığı ve sokakların cam kırıklarıyla dolduğu görüldü.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

