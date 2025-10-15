Afganistan Pakistan saldırısının bilançosunu açıkladı

Afganistan Pakistan saldırısının bilançosunu açıkladı
Yayınlanma:
Afganistan'da Taliban yönetimi, dün yaşanan çatışmalarda Pakistan'ın saldırıları sonucu 12 sivilin öldüğünü duyurdu.

Dünyanın yeni gerilim merkezi olarak gösterilen Afganistan, Pakistan, Hindistan sınırında, dün akşam saatlerinde yine hareketli saatler yaşandı.

Geçen hafta Afganistan ile Pakistan sınır güçleri arasında yaşanan çatışmalar yeniden alevlendi. Afganistan, Pakistan’ın sınırda ateş açmasının ardından karşı saldırı başlattı.

pakistan-afganistan.webp

"12 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ"

Çatışmalara ilişkin Kabil merkezli Tolo News'e konuşan Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, "Pakistan güçlerinin Kandahar vilayetinin Spin Boldak bölgesinde hafif ve ağır silahlarla düzenlediği saldırılarda 12 sivil hayatını kaybetti" dedi.

Saldırılarda 100'den fazla kişinin de yaralandığını belirten Mücahid, bu saldırıların ardından Afgan güçlerinin misilleme yapmak zorunda kaldığını savundu.

Mücahid, bu operasyonlarda birçok Pakistan askerinin öldürüldüğünü, karakol ve merkezlerinin ele geçirildiğini aktararak, askeri tesislerinin imha edildiğini kaydetti.

Sözcü Mücahid, saldırılara ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Bir savaş bitiyor diğeri başlıyor: Ordular sınıra konuşlandırıldıBir savaş bitiyor diğeri başlıyor: Ordular sınıra konuşlandırıldı

PAKİSTAN: 15 İLA 20 AFGAN GÜCÜ ÖLDÜRÜLDÜ

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından saldırılara ilişkin yapılan açıklmada ise Afganistan'ın, Spin Boldak bölgesinde dört farklı noktada saldırı düzenlediği ifade edildi.

Açıklamada, bu saldırılara karşılık verilerek 15 ila 20 Afgan gücünün öldürüldüğü, birçoğunun da yaralandığı kaydedildi.aki Paktiya vilayetinde iki ülke sınır güçleri arasında çatışma çıkmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Dünya
Instagram'da +18 dönemi başlıyor
Instagram'da +18 dönemi başlıyor
ChatGPT'de yetişkin içerik içerik dönemi başlıyor
ChatGPT'de yetişkin içerik içerik dönemi başlıyor