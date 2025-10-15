Afganistan Pakistan saldırısının bilançosunu açıkladı

Dünyanın yeni gerilim merkezi olarak gösterilen Afganistan, Pakistan, Hindistan sınırında, dün akşam saatlerinde yine hareketli saatler yaşandı.

Geçen hafta Afganistan ile Pakistan sınır güçleri arasında yaşanan çatışmalar yeniden alevlendi. Afganistan, Pakistan’ın sınırda ateş açmasının ardından karşı saldırı başlattı.

"12 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ"

Çatışmalara ilişkin Kabil merkezli Tolo News'e konuşan Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, "Pakistan güçlerinin Kandahar vilayetinin Spin Boldak bölgesinde hafif ve ağır silahlarla düzenlediği saldırılarda 12 sivil hayatını kaybetti" dedi.

Saldırılarda 100'den fazla kişinin de yaralandığını belirten Mücahid, bu saldırıların ardından Afgan güçlerinin misilleme yapmak zorunda kaldığını savundu.

Mücahid, bu operasyonlarda birçok Pakistan askerinin öldürüldüğünü, karakol ve merkezlerinin ele geçirildiğini aktararak, askeri tesislerinin imha edildiğini kaydetti.

Sözcü Mücahid, saldırılara ilişkin görüntüleri de paylaştı.

PAKİSTAN: 15 İLA 20 AFGAN GÜCÜ ÖLDÜRÜLDÜ

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından saldırılara ilişkin yapılan açıklmada ise Afganistan'ın, Spin Boldak bölgesinde dört farklı noktada saldırı düzenlediği ifade edildi.

Açıklamada, bu saldırılara karşılık verilerek 15 ila 20 Afgan gücünün öldürüldüğü, birçoğunun da yaralandığı kaydedildi.aki Paktiya vilayetinde iki ülke sınır güçleri arasında çatışma çıkmıştı.