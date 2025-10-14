Bir savaş bitiyor diğeri başlıyor: Ordular sınıra konuşlandırıldı

Afganistan ve Pakistan'ın, iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı yakınlarında yeniden çatışma çıktı.

Kabil merkezli Tolo News'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, geçen hafta Afganistan ile Pakistan sınır güçleri arasında yaşanan çatışmalar yeniden başladı.

Afganistan'ın doğusundaki Host vilayeti valiliği sözcüsü, Tolo'ya yaptığı açıklamada Afganistan güçlerinin, Durand Hattı yakınlarındaki Pakistan güçlerine saldırdığını söyledi.

"AFGAN GÜÇLERİ SEBEPSİZ ŞEKİLDE SALDIRIDA BULUNDU"

Pakistan'ın başta saldırıya hazırlandığını ancak "başarısız" olduğunu söyleyen sözcü, çatışmaların devam ettiğini söyledi.

Karaçi merkezli Geo News'un Pakistan güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ise Afgan güçleri, Kurram bölgesindeki sınır hattında bulunan Pakistan ordusuna "sebepsiz şekilde" saldırıda bulundu.

"PAKİSTAN ORDUSU YÜKSEK TEYAKKUZ HALİNDE"

Kaynaklar, Pakistan ordusunun ise bu saldırıya "sert şekilde ve anında" karşılık verdiğini söyeldi. Çatışmada, Afganistan'a ait çok sayıda üssün ağır hasar aldığı ve bir tankın imha edildiğini iddia eden kaynaklar, Pakistan ordusunun "yüksek teyakkuz halinde" olduğunu ve ülkeyi olası saldırılara karşı savunmaya hazır bulunduğunu belirtti.

11 EKİM'DE ÇATIŞMA ÇIKMIŞTI

9 Ekim'de Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama sesleri duyulmuş, daha sonra Afganistan yönetimi, Margha ve Kabil'de meydana gelen patlamalarla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı.

11 Ekim'de ise Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Paktiya vilayetinde iki ülke sınır güçleri arasında çatışma çıkmıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan sınırında yaşanan çatışmada 58 Pakistan askerinin öldüğünü, 30 askerin yaralandığını, çok sayıda silah ve teçhizatın da Afgan sınır muhafızlarının eline geçtiğini öne sürmüştü.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, çatışmalarda 9 Afgan askerin öldüğünü duyurmuştu.

Mücahid, çatışmaların Katar ve Suudi Arabistan'ın ara buluculuğunun ardından durdurulduğunu ifade etmişti.

Pakistan ordusu, Afganistan sınır güçleri ile çıkan çatışmalarda 23 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini, 29 askerin yaralandığını bildirmiş, Afgan yönetimiyle bağlantılı 200'den fazla "teröristin" etkisiz hale getirildiğini iddia etmişti.