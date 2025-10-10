Nükleer bölge yine geriliyor: Pakistan Afganistan'a girdi Taliban Hindistan'a gitti

Afganistan'ın Taliban hükümeti, Pakistan'ı Kabil'in “egemenlik alanını” ihlal etmekle suçlayarak bunu “benzeri görülmemiş, şiddet içeren ve kışkırtıcı bir eylem” olarak nitelendirdi.

Bu suçlama, perşembe günü geç saatlerde şehirde iki güçlü patlama duyulmasının ardından geldi.

Taliban Savunma Bakanlığı Pakistan saldırısını kınadı

TALİBAN SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Taliban Savunma Bakanlığı cuma günü yaptığı açıklamada, Pakistan'ın Afganistan'ın güneydoğusundaki Patika sınır eyaletinde bir sivil pazarı bombaladığını da belirtti. Bölgedeki yerel halk, çok sayıda dükkanın tahrip olduğunu söyledi.

PAKİSTAN YALANLAMADI

Pakistan, Afganistan'ın içinde bir saldırı düzenlediğini ne doğruladı ne de yalanladı.

Ancak cuma günü Peşaver kentinde düzenlenen basın toplantısında, üst düzey bir general Afganistan'ın “Pakistan'a karşı terör operasyonlarının üssü” olarak kullanıldığını iddia etti.

"Pakistanlıların can ve mal güvenliğini korumak için gerekli önlemler alınacaktır" dedi.

TTP LİDERİ HAYATTA İDDİASI

Pakistan, uzun süredir Afgan Talibanı'nı, TTP olarak da bilinen Pakistan Talibanı'nın kendi topraklarından faaliyet göstermesine izin vermekle suçluyor. Taliban hükümeti ise bu suçlamaları her zaman reddetti.

Kabil'deki patlamaların TTP lideri Noor Wali Mehsud'a yönelik bir saldırının parçası olduğu yönünde söylentiler dolaşıyordu.

Buna yanıt olarak TTP, Mehsud'un hala hayatta olduğunu söyleyen doğrulanmamış bir sesli not yayınladı.

TALİBAN SOLUĞU DELHİ'DE ALDI

Taliban Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, durumun daha da kötüye gitmesi halinde “sonuçların Pakistan ordusuna atfedileceğini” uyardı.

Ancak, şu anda Hindistan'ın başkenti Delhi'de bulunan Taliban dışişleri bakanı, Pakistan ile iyi ilişkiler sürdürmek istediklerini söyledi.

Amir Khan Muttaqi, “Pakistan bu hatayı tekrarlamamalı” dedi. “Sorunlarımız savaşla değil, müzakereyle çözülebilir" dedi.