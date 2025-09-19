Orta Doğu'da nükleer füze tehdidi! Pakistan resmen açıkladı

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Suudi Arabistan ve ülkesi arasında imzalanan, bir ülkeye saldırının diğerine yapılmış sayılacağı şeklindeki savunma paktının Pakistan’ın envanterindeki nükleer silahları da içerdiğini açıkladı.

Buna göre Suudi Arabistan’a yönelik yapılacak bir saldırı Pakistan’ın nükleer füzeli misillemesiyle karşılaşabilir.

'TAMAMEN SAVUNMA AMAÇLI'

Ancak Asif, anlaşmanın ortak güvenliği sağlamak için tasarlanmış “tamamen savunma amaçlı” bir düzenleme olduğunu vurguladı.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, anlaşmayı çarşamba günü Riyad'da imzalamıştı.

'ORTAK YANIT VERECEĞİZ'

Pakistan'ın Geo News televizyonuna verdiği röportajda Asif, anlaşmayı “şemsiye” anlaşması olarak nitelendirerek, “Her iki ülkeden biri saldırıya uğrarsa, ortaklaşa yanıt vereceğiz” dedi.

İmza töreninin ardından yapılan ortak açıklamada, “Her iki ülkenin güvenliğini artırma ve bölgede ve dünyada güvenlik ve barışı sağlama konusundaki ortak taahhüdünü yansıtan bu anlaşma, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin çeşitli yönlerini geliştirmek ve herhangi bir saldırıya karşı ortak caydırıcılığı güçlendirmek amacıyla yapılmıştır” denildi.

Anlaşmada, “her iki ülkeye yönelik herhangi bir saldırı, her ikisine yönelik bir saldırı olarak kabul edilecektir” deniyor.

'İSİM VERMEDİK...'

Savunma bakanı, “Kimseyi isimlendirmedik, ancak saldırganlık gösteren her kim olursa olsun, ortak bir yanıtla karşılaşacaktır. Bu bir savunma anlaşmasıdır” dedi.

Suudi Arabistan'ın Pakistan'ın nükleer şemsiyesinden yararlanıp yararlanmayacağı sorusuna Asif, “Sahip olduğumuz kabiliyetler, bu anlaşma kapsamında kesinlikle kullanılabilir olacaktır” yanıtını verdi.

1998 yılında ilk nükleer testlerini gerçekleştiren Pakistan'ın “sorumlu bir nükleer güç” olduğunu ve bu statüsünün “hiçbir zaman” sorgulanmadığını da sözlerine ekledi.

ABD'YE DANIŞILMADI İDDİASI

Riyad ile savunma anlaşması konusunda ABD'ye danışılıp danışılmadığı sorusuna Asif, üçüncü bir tarafı bu konuda bilgilendirmenin hiçbir gerekçesi veya dayanağı olmadığını söyledi.

“Bu hegemonik bir anlaşma değil, savunma anlaşmasıdır. ABD'nin kendisi de birçok ülkeyle bu tür anlaşmalar yapmıştır” diye ekledi.

“Kendimizi savunmak bizim temel hakkımızdır. Başka bir ülkenin topraklarını işgal etme niyetimiz yoktur.”

Diğer ülkelerin de böyle bir anlaşmaya katılma olasılığı konusunda Asif, yorum yapmanın henüz erken olduğunu ancak Pakistan'ın “kapılarının açık” olduğunu belirtti.

Financial Times'a konuşan bir Suudi yetkiliye göre, Riyad ve İslamabad “bir yıldan fazla bir süredir bu konu üzerinde çalışıyor” ve bu “iki ila üç yıllık görüşmelere dayanıyor.”

'CAYDIRICILIĞI GÜÇLENDİRECEĞİNİ UMUYORUZ'

Yetkili, “Bunun caydırıcılığımızı güçlendireceğini umuyoruz. Birine yönelik saldırı, diğerine yönelik saldırıdır” dedi.

“Bu, belirli tehditlere bağlı olarak gerekli görülen tüm savunma ve askeri araçları kullanacak kapsamlı bir savunma anlaşmasıdır.”

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Khalid bin Salman Perşembe günü ABD'nin sosyal medya platformu X'te “Suudi Arabistan ve Pakistan... Herhangi bir saldırgana karşı tek cephe... Her zaman ve sonsuza kadar” dedi.