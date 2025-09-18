Orta Doğu’da gerilim daha da tırmanıyor: Katar'a saldırı sonrası Suudilerden flaş nükleer adımı

Körfez Arap ülkeleri, uzun süredir güvenlik garantörü olan ABD'nin güvenilirliği konusunda giderek daha fazla endişe duymaya başlarken, geçen hafta İsrail'in Katar'a saldırısı bu endişeleri daha da artırdı.

Tel Aviv yönetiminin Doha’da Hamas yöneticilerini hedef almasının ardından Körfez ülkelerinin duyurduğu 6’lı savunma paktına da dahil olan Riyad yönetimi, bölgede ABD’nin İsrail’e karşı koruma sağlamasına dair güven azalırken savunma için bir adım daha attı.

Körfez ülkelerinden yeni savunma paktı: İsrail saldırırsa 6 ülke savaşa girecek!

Pakistan ile yapılan anlaşmaya göre Suudi Arabistan’a yapılacak herhangi bir saldırı, Nükleer başlıklara sahip olan Pakistan’a yapılmış sayılacak.

Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Kampanya’nın (ICAN) verilerine göre Pakistan 170 adet nükleer füze başlığına sahip durumda.

RİYAD'A NÜKLEER İSLAMABAD'A PETROL

Anlaşma, Suudi Arabistan'a bölgesel gerilimlere karşı nükleer koruma sağlarken, komşusu Hindistan ile bu yıl kısa süreli yaşadığı çatışmaların ardından Pakistan yönetiminin Yeni Delhi ile yaşanabilecek uzun vadeli bir savaşa senaryosunda ihtiyacı olacak petrol tedariğini de sağlamlaştırmış oldu.

Suudi Arabistanlı üst düzey bir yetkili, anlaşmanın zamanlaması sorulduğunda, “Bu anlaşma, yıllarca süren görüşmelerin sonucudur. Bu, belirli ülkelere veya belirli olaylara bir yanıt değil, iki ülke arasındaki uzun süredir devam eden ve derin işbirliğinin kurumsallaşmasıdır” dedi.

İSRAİL SALDIRISINA ARAP ÜLKELERİNDEN CEVAP

İsrail'in, Katar'ın arabuluculuğunu yaptığı ateşkes önerisini görüşen Hamas'ın siyasi liderlerini Doha'ya hava saldırısı düzenleyerek öldürme girişimi, Arap ülkelerini öfkelendirdi.

Çarşamba günü imzalanan anlaşma, Orta Doğu'daki dengeleri değiştirebilecek nitelikte. Washington'un müttefikleri olan Körfez ülkeleri, uzun süredir devam eden güvenlik endişelerini gidermek için hem İran hem de İsrail ile ilişkilerini istikrara kavuşturmaya çalışıyor.

Ancak Gazze savaşı bölgeyi altüst etti ve Körfez ülkesi Katar, bir yıl içinde iki kez doğrudan saldırıya uğradı; bir kez İran, bir kez de İsrail tarafından.

NÜKLEER ŞEMSİYE ANLAŞMAYA DAHİL

Anonim kalmak koşuluyla konuşan üst düzey Suudi yetkili, Pakistan'ın rakibi ve aynı zamanda bir nükleer güç olan Hindistan ile ilişkilerin dengelenmesi gerektiğini kabul etti.

“Hindistan ile ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar sağlam. Bu ilişkiyi geliştirmeye devam edeceğiz ve elimizden gelen her şekilde bölgesel barışa katkıda bulunmaya çalışacağız.”

Pakistan'ın anlaşma kapsamında Suudi Arabistan'a nükleer şemsiye sağlamakla yükümlü olup olmayacağı sorulduğunda, yetkili, “Bu, tüm askeri araçları kapsayan kapsamlı bir savunma anlaşmasıdır” dedi.

LİDERLER KUCAKLAŞTI

Pakistan devlet televizyonu, anlaşmayı imzaladıktan sonra Başbakan Shehbaz Sharif ve Suudi Arabistan'ın fiili hükümdarı Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın kucaklaştığını gösterdi.

Pakistan başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: