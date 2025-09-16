Körfez ülkelerinden yeni savunma paktı: İsrail saldırırsa 6 ülke savaşa girecek!

Doha'da düzenlenen Arap ve İslam ülkeleri liderlerinin acil zirvesi, İsrail'in Katar'ın başkentinde Hamas liderlerine yönelik “korkakça” saldırısını kınadı, ancak katılımcılar somut adımlar atma konusunda herhangi bir taahhütte bulunmadı.

Ancak Körfez İşbirliği Konseyi'nin (GCC) “ortak savunma mekanizmasını harekete geçirme” taahhüdü, zirvenin en somut adımlarından birisi oldu.

KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN SAVUNMA PAKTI

GCC ülkeleri Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, üye ülkelerin güvenlik endişelerini gidermek için bir savunma paktı oluşturdu.

Son Dakika | Irak'tan "Arap NATO'su" önerisi

Katar Emiri Şeyh Tamim açılış konuşmasında, “Ülkemin başkenti, Hamas liderlerinin ailelerinin ve müzakere heyetinin bulunduğu bir konutu hedef alan hain bir saldırıya maruz kaldı” dedi.

Hamas liderleri, Gazze'de ateşkes için ABD'nin desteklediği son öneriyi görüşmek üzere bir araya gelmişti.

SOMUT ADIM ÇAĞRISI

Şeyh Tamim, “İsrail hükümetini saran güç deliliği, kibir ve kana susamışlık saplantısını ve bunun sonuçlarını ve devam eden etkilerini ele almak için somut adımlar atılması” çağrısında bulundu.

“Aracılara yönelik saldırı, İsrail'in barışa gerçek bir ilgisi olmadığını ve 64.800'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği Gazze'deki savaşı sona erdirmek için müzakereleri engellemeye çalıştığını kanıtladı” dedi.

Sisi'den Orta Doğu’yu karıştıracak hamle: Mısır ‘Arap NATO’su’ kurmaya hazırlanıyor

Acil zirve, 9 Eylül'de İsrail'in düzenlediği ve altı kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından düzenlendi.

'YÜKSEK KOMUTA TOPLANTISI YAPILACAK'

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Majed Mohammed Al-Ansari'ye göre, GCC, “Körfez caydırıcılık kapasitesini” güçlendirmek için blokun askeri organları arasında istişarelerin halihazırda sürdüğünü ve grubun Birleşik Askeri Komutanlığı'nın yakında Doha'da bir toplantı yapacağını açıkladı.

Bir üye devlete yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış bir saldırı olduğu belirtilen yeni savunma mekanizması hakkında daha fazla ayrıntı açıklanmadı.

Al-Ansari, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, “Ortak bildiride, GCC ülkelerinin güvenliği ve ortak emniyetinin sağlanması için atılacak adımların tartışılması amacıyla Doha'da yüksek komuta toplantısı yapılması çağrısında bulunuldu” ifadelerini kullandı. GCC tek bir çizgide duruyor” diye ekledi.