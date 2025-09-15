Son Dakika | Irak'tan "Arap NATO'su" önerisi

Irak Başbakanı Muhammed Şia el-Sudani, herhangi bir Arap veya İslam ülkesine yönelik saldırılara NATO tarzı bir kolektif güvenlik oluşumu önerdi. Buna göre, bir ülkeye yönelik saldırı, tüm ülkelere yönelik bir saldırı olarak değerlendirilecek.

'NET BİR MESAJ GÖNDERME FIRSATIMIZ VAR'

Doha'da düzenlenen acil Arap-İslam zirvesinde konuşan el-Sudani, “Herhangi bir Arap veya İslam ülkesinin güvenliği ve istikrarı, kolektif güvenliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır” dedi.

“Güvenlik Konseyi ve uluslararası kuruluşlara tutumumuzu iletmek için ortak bir Arap-İslam komitesi kurulmasını” önerdiğini de sözlerine ekledi.

“Ülkelerimizin güvenliğinin müzakere konusu olmadığını teyit eden net bir mesaj gönderme fırsatımız var.”

'İSRAİL'İ CAYDIRMALIYIZ'

Zirveye katılan delegeleri, Katar'a yönelik “tüm sınırları aşan ve her türlü insani ilkeyi ihlal eden” saldırıyı kınayan “birleşik bir Arap ve İslam tutumu” sergilemeye ve ateşkes için kapsamlı bir yol haritası geliştirmeye çağırdı.

"İsrail'i caydırmada başarısız olunması halinde daha fazla istikrarsızlık yaşanacak ve hiçbir taraf için güvenlik sağlanamayacak."

MISIR'IN ÖNERECEĞİ KONUŞULUYORDU

Arap basınındaki haberlere göre Mısır’ın, NATO'yu örnek alan ortak bir Arap askeri gücünü fikri için çalışma yaptığı öne sürüldü. Söz konusu hamlenin yarın gerçekleşecek Arap zirvesinde görüşülmesi bekleniyor.

Londra merkezli Al-Quds Al-Arabi gazetesi, Cumhurbaşkanı Abdel Fattah al-Sisi'nin saldırı altındaki herhangi bir Arap devletini korumak için konuşlandırılabilecek bir “hızlı müdahale gücü” için Arap desteğini yeniden inşa etmeye çalıştığını ve bu önerinin zirve öncesinde son diplomatik temaslarda gündeme getirildiğini bildirdi.

Buna göre Mısır'ın önerdiği sistemde Kahire, lider ülke konumundayken 2'nci büyük ortak olarak Suudi Arabistan düşünülüyordu. Ancak haberlere karşın, acil Arap-İslam toplantısında fikir Mısır değil Irak tarafından ortaya atıldı.