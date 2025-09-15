Arap ülkeleri İsrail'e karşı toplandı: Doha saldırısına cevap verilecek

Arap ülkeleri İsrail'e karşı toplandı: Doha saldırısına cevap verilecek
Yayınlanma:
Arap ve İslam devletleri, İsrail’in geçen hafta Doha’da Hamas yöneticilerine yönelik saldırılarına yapılacak misillemeyi görüşmek için Doha’da acil toplandı.

Bugün devam eden toplantı kapsamında uzmanlar askeri müdahalenin düşünülmediğini aktarırken, İsrail’e cevap olarak alınacak eylem kararı henüz belli değil.

Daha önce Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani, uluslararası topluma “çifte standart” uygulamayı bırakıp İsrail'i cezalandırması çağrısında bulunmuştu.

TRUMP SADECE UYARDI

Pazar günü ABD Başkanı Donald Trump, “Katar çok büyük bir müttefik olmuştur. İsrail ve diğer herkes, dikkatli olmalıyız. İnsanlara saldırırken dikkatli olmalıyız” dedi.

RUBİO İSRAİL'DE GAZZE'Yİ GÖRÜŞECEK

Cumartesi günü İsrail'e giden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın “[Katar saldırısının] gerçekleşme şeklinden hoşlanmadığını” söyledi.

Rubio, ziyaret kapsamında İsrailli bakanlarla bir araya gelerek Gazze Şeridi'ndeki savaşı ve Orta Doğu'yu etkileyen diğer önemli konuları görüşecek.

BMGK SALDIRIYI KINADI

İsrail'in Katar'ın başkentine düzenlediği saldırı, geçen hafta BM Güvenlik Konseyi tarafından kınandı.

15 üyeden oluşan konsey, yaptığı açıklamada “Konsey üyeleri, gerilimin azaltılmasının önemini vurguladı ve Katar ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.”

İsrail, bu eylemini savundu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, savaşı sona erdirmek için “anlaşmaya yanaşmayan bazı kişileri ortadan kaldırmak” için saldırının gerekli olduğunu söyledi.

HAMAS MÜZAKERE HEYETİ SAĞ OLARAK KURTULDU

Hamas, müzakere ekibinin 9 Eylül'deki İsrail saldırısından sağ kurtulduğunu, ancak ekibin baş müzakerecisi Khalil al-Hayya'nın oğlu da dahil olmak üzere beş üyesinin öldürüldüğünü açıkladı. Katarlı bir güvenlik görevlisi de öldürüldü.

Katar, savaşı sona erdirmek için diplomatik çabalarda arabuluculuk yaparak Hamas ve İsrail arasındaki dolaylı müzakerelerde aracı rol oynadı.

2012'den beri Hamas'ın siyasi bürosuna ev sahipliği yapan Katar, ABD'nin yakın müttefiki ve Doha yakınlarındaki çölde büyük bir Amerikan hava üssüne ev sahipliği yapıyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

