Sisi'den Orta Doğu’yu karıştıracak hamle: Mısır ‘Arap NATO’su’ kurmaya hazırlanıyor

Sisi'den Orta Doğu’yu karıştıracak hamle: Mısır ‘Arap NATO’su’ kurmaya hazırlanıyor
Yayınlanma:
Arap basınındaki haberlere göre Mısır’ın, NATO'yu örnek alan ortak bir Arap askeri gücünü fikri için çalışma yaptığı öne sürüldü. Söz konusu hamlenin yarın gerçekleşecek Arap zirvesinde görüşülmesi bekleniyor.

Londra merkezli Al-Quds Al-Arabi gazetesi, Cumhurbaşkanı Abdel Fattah al-Sisi'nin saldırı altındaki herhangi bir Arap devletini korumak için konuşlandırılabilecek bir “hızlı müdahale gücü” için Arap desteğini yeniden inşa etmeye çalıştığını ve bu önerinin zirve öncesinde son diplomatik temaslarda gündeme getirildiğini bildirdi.

Gazete, bu fikri İsrail ile gerginliğin tırmanması değil, bir savunma şemsiyesi olarak nitelendirdi.

Türkiye ve Mısır Hamas'a baskı yapıyor iddiası: Silahları ve Gazze'nin kontrolünü bırakınTürkiye ve Mısır Hamas'a baskı yapıyor iddiası: Silahları ve Gazze'nin kontrolünü bırakın

ANA ORTAK OLARAK SUUDİ ARABİSTAN DÜŞÜNÜLÜYOR

Filistinli Ma'an gazetesi de benzer ayrıntıları aktardı ve Kahire'nin yaklaşık 20 bin Mısırlı askerin katılımını tartıştığını ve planın ilerlemesi halinde Suudi Arabistan'ı ana ortak olarak, Mısırlı generali ise komuta görevine getirmeyi amaçladığını belirtti. Ma'an, görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Görüşmeler, böyle bir yapının nasıl işleyeceğine odaklanıyor ve Kahire yönetimi bunun katılımcı Arap ülkelerinin demografik yapısı ve askeri kapasitelerine uygun olarak şekillendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

İLK GİRİŞİM BAŞARISIZ OLMUŞTU

Yaklaşık on yıl önce ilk kez ortaya atılan bu fikir, o dönemde önemli bir ilerleme kaydedememişti. Ancak haberlere göre, İsrail'in Katar'daki Hamas liderlerine yönelik son saldırısı, bu öneriyi yeniden gündeme getirdi. Mısırlı yetkililer, girişimi ilerletmek için diğer Arap ülkelerinden destek arıyor.

Bir kaynak, bölgesel ve siyasi faktörlerin de rol oynayacağını vurgulayarak, Fas ve Cezayir'den kuvvetlerin de katılabileceğini belirtti.

Yetkili, “Mekanizma, gerektiğinde kuvvetlerin konuşlandırılmasına imkân sağlamalı ve Arap devletlerinin ve ordularının yapısını yansıtacak şekilde oluşturulmalı, aynı zamanda bölgesel politikayı da dengelemelidir” dedi.

Kahire, kuvvetlerde lider rol oynamayı planlıyor

MISIR LİDERLİĞİ HEDEFLİYOR

Müzakerelerin bir diğer konusu da komuta sorumluluklarının nasıl paylaşılacağı. Kaynak, Mısır'ın en üst komuta pozisyonunu üstlenmeyi planladığını, ikinci pozisyonun ise Suudi Arabistan veya başka bir Körfez ülkesine verileceğini söyledi.

Bu girişim Mısır'ın kendisini Arap dünyası için yeni bir güvenlik çerçevesinin merkezine yerleştirme çabasında son adımı oldu.

İSRAİL SALDIRISINDAN SONRA GİRİŞİMLER BAŞLADI

İsrail'in Doha'ya saldırısından birkaç gün sonra yeniden canlanan bu girişim, Kahire'nin bölgesel ortaklarından acilen destek toplamaya başlamasına sebep oldu.

Mısır'dan bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail’in planı ortaya çıktı Mısır 'savaş ilanı sayarız' dedi: Orta Doğu'da kazan kaynıyorİsrail’in planı ortaya çıktı Mısır 'savaş ilanı sayarız' dedi: Orta Doğu'da kazan kaynıyor

İSRAİL MISIR'A DA SALDIRACAK İDDİASI

Öte yandan, bu hafta yine Arap basınında yer alan ve kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Mısır İsrail’in kendi topraklarındaki Hamas yöneticilerine Katar’dakine benzer bir saldırı düzenleyeceği istihbaratını almasının ardından böyle bir hamleyi savaş ilanı sayacağını söylemişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Dünya
İzdiham çıkardılar: Ücretsiz yemek almak için birbirlerini ezdiler!
İzdiham çıkardılar: Ücretsiz yemek almak için birbirlerini ezdiler!
Uçuşta sigara içen pilot uçağı karıştırdı
Uçuşta sigara içen pilot uçağı karıştırdı
NATO jetleri havalandı: Rusya Polonya'dan sonra Romanya'ya da girdi
NATO jetleri havalandı: Rusya Polonya'dan sonra Romanya'ya da girdi