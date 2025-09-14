Sisi'den Orta Doğu’yu karıştıracak hamle: Mısır ‘Arap NATO’su’ kurmaya hazırlanıyor

Londra merkezli Al-Quds Al-Arabi gazetesi, Cumhurbaşkanı Abdel Fattah al-Sisi'nin saldırı altındaki herhangi bir Arap devletini korumak için konuşlandırılabilecek bir “hızlı müdahale gücü” için Arap desteğini yeniden inşa etmeye çalıştığını ve bu önerinin zirve öncesinde son diplomatik temaslarda gündeme getirildiğini bildirdi.

Gazete, bu fikri İsrail ile gerginliğin tırmanması değil, bir savunma şemsiyesi olarak nitelendirdi.

Türkiye ve Mısır Hamas'a baskı yapıyor iddiası: Silahları ve Gazze'nin kontrolünü bırakın

ANA ORTAK OLARAK SUUDİ ARABİSTAN DÜŞÜNÜLÜYOR

Filistinli Ma'an gazetesi de benzer ayrıntıları aktardı ve Kahire'nin yaklaşık 20 bin Mısırlı askerin katılımını tartıştığını ve planın ilerlemesi halinde Suudi Arabistan'ı ana ortak olarak, Mısırlı generali ise komuta görevine getirmeyi amaçladığını belirtti. Ma'an, görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Görüşmeler, böyle bir yapının nasıl işleyeceğine odaklanıyor ve Kahire yönetimi bunun katılımcı Arap ülkelerinin demografik yapısı ve askeri kapasitelerine uygun olarak şekillendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

İLK GİRİŞİM BAŞARISIZ OLMUŞTU

Yaklaşık on yıl önce ilk kez ortaya atılan bu fikir, o dönemde önemli bir ilerleme kaydedememişti. Ancak haberlere göre, İsrail'in Katar'daki Hamas liderlerine yönelik son saldırısı, bu öneriyi yeniden gündeme getirdi. Mısırlı yetkililer, girişimi ilerletmek için diğer Arap ülkelerinden destek arıyor.

Bir kaynak, bölgesel ve siyasi faktörlerin de rol oynayacağını vurgulayarak, Fas ve Cezayir'den kuvvetlerin de katılabileceğini belirtti.

Yetkili, “Mekanizma, gerektiğinde kuvvetlerin konuşlandırılmasına imkân sağlamalı ve Arap devletlerinin ve ordularının yapısını yansıtacak şekilde oluşturulmalı, aynı zamanda bölgesel politikayı da dengelemelidir” dedi.

Kahire, kuvvetlerde lider rol oynamayı planlıyor

MISIR LİDERLİĞİ HEDEFLİYOR

Müzakerelerin bir diğer konusu da komuta sorumluluklarının nasıl paylaşılacağı. Kaynak, Mısır'ın en üst komuta pozisyonunu üstlenmeyi planladığını, ikinci pozisyonun ise Suudi Arabistan veya başka bir Körfez ülkesine verileceğini söyledi.

Bu girişim Mısır'ın kendisini Arap dünyası için yeni bir güvenlik çerçevesinin merkezine yerleştirme çabasında son adımı oldu.

İSRAİL SALDIRISINDAN SONRA GİRİŞİMLER BAŞLADI

İsrail'in Doha'ya saldırısından birkaç gün sonra yeniden canlanan bu girişim, Kahire'nin bölgesel ortaklarından acilen destek toplamaya başlamasına sebep oldu.

Mısır'dan bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail’in planı ortaya çıktı Mısır 'savaş ilanı sayarız' dedi: Orta Doğu'da kazan kaynıyor

İSRAİL MISIR'A DA SALDIRACAK İDDİASI

Öte yandan, bu hafta yine Arap basınında yer alan ve kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Mısır İsrail’in kendi topraklarındaki Hamas yöneticilerine Katar’dakine benzer bir saldırı düzenleyeceği istihbaratını almasının ardından böyle bir hamleyi savaş ilanı sayacağını söylemişti.