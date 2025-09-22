Son dakika | Pakistan sınır bölgesinde hava saldırısı: 30 ölü

Pakistan'ın Hindistan ve Afganistan ile sınırı bulunan Hayber-Pahtunhva bölgesinde bir hava saldırısı gerçekleşti. Yerel basında yer alan haberlerde en az 30 kişinin öldüğü bildirildi. Henüz saldırının kim tarafından gerçekleştiği bilinmiyor.

Ancak yine yerel basına göre bazı kaynaklar, Afganistan'a sınırı olan bölgede Pakistan Talibanı'nın (TTP) faaliyetlerini yoğunlaştırması üzerine Pakistan Hava Kuvvetleri tarafından saldırının gerçekleştirildiğini belirtiyor.

PAKİSTAN HAVA KUVVETLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ İDDİASI

Bir video açıklamasında, bölgenin Ulusal Meclis Üyesi (MNA) Iqbal Afridi, Pakistan Hava Kuvvetleri'nin Matre Dara köyüne hava saldırısı düzenlediğini ve bunun sonucunda sivillerin öldüğünü iddia etti. Ancak, şu ana kadar eyalet veya federal hükümet tarafından hava saldırısı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Yerel basındaki haberlere göre, Pakistan Hava Kuvvetleri saat 02:00 civarında Tirah Vadisi'nde bulunan Matre Dara köyüne en az sekiz adet LS-6 bombası attı. Saldırının hedefi Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP) militanlarıydı.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASI BEKLENİYOR

Polise göre, Pakistan Talibanı militanları bir tesiste bomba yapım malzemeleri depoluyordu ve bu malzemeler saldırı sırasında patladı. Saldırıda birkaç evin hasar gördüğü göz önüne alındığında, ölü sayısının artması bekleniyor.

Pakistan'ın muhalefet partisi Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) liderleri saldırıları kınadı ve hükümeti kendi halkını hedef almakla suçladı.

"Tirah Akakhel'de, kendi koruyucularımız masum çocukları, gençleri ve kadınları acımasızca şehit ederek toprağı kanla lekelediyse. Bu, insanlığa karşı açık bir suçtur" diye yazdı Khyber Pakhtunkhwa Eyalet Meclisi Üyesi Abdul Ghani Afridi.

Ghani ayrıca saldırıların sonuçlarını felaket olarak nitelendirdi ve “devlet vahşeti” olarak adlandırdığı olay için hesap sorulmasını ve adalet verilmesini istedi.

PAKİSTAN TALİBANI BÖLGEDE ETKİNLİĞİNİ ARTIRIYOR

Pakistan hükümeti şu ana kadar bombardımanla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Pakistan'da militan saldırılar önemli ölçüde arttı ve bunların çoğu, Afgan Talibanı ile ittifak halinde olan Tehrik-e-Taliban Pakistan veya TTP olarak da bilinen Pakistan Talibanı tarafından üstlenildi. TTP ayrı bir grup olmasına rağmen, Afgan Talibanı 2021'de yeniden iktidara gelmesinden bu yana daha da güven kazandı. Birçok TTP lideri ve savaşçısının Afganistan'a sığındığı düşünülmektedir.