Sol Parti'den 30 Ağustos mesajı: Ülkemiz işgal altındadır

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Sol Parti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk lideriliğinde elde edilen zaferin, ülke için ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.

Partiden yapılan açıklamada "30 Ağustos zaferinin bugün anlamı, tüm bu bağımlılık ilişkilerinden kurtulacak, ümmetçilik söylemleriyle cumhuriyeti tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen saray rejimini ortadan kaldıracak, birleşik bir mücadelenin örgütlenmesidir." denildi.

Özgür Özel'den 30 Ağustos mesajı! Atatürk'ün o ilkesini herkese hatırlattı

"KARŞI DEVRİM HAREKETİ CUMHURİYETİ TASFİYE ETMEYE ÇALIŞMAKTADIR"

Atatürk ve beraberindeki silah arkadaşlarının başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın Türkiye'yi işgal etmeye çalışan sömürgeci devletlere karşı başarıyla yürütüldüğünden bahsedilen açıklamada, 1950'den bu yana ülkenin bağımsızlığını kaybetmeye başladığı ifade edildi:

"Ekonomik ve siyasi bağımlılık ilişkileri içerisinde özellikle 1950’li yıllardan itibaren bir karşı devrim süreci başlatıldı. Bugün bu karşı devrim hareketi, saray iktidarı çerçevesinde kendisini tahkim etmeye ve 100 yıllık parantez dedikleri cumhuriyeti tamamen tasfiye etmeye çalışmaktadır."

Büyük Zaferin 103. yıl dönümü: Bir milletin yeniden doğduğu gün 30 Ağustos

"ÜLKEMİZ BUGÜN İŞGAL ALTINDADIR"

19 Mart'ta İBB'ye yönelik başlatılan operasyonlar sonrasında gençlerin büyük bir direniş başlattığından da bahsedilen açıklamada ,Türkiye'nin bugün işgal altında olduğu vurgulanarak şunlara yer verildi:

"30 Ağustos Birinci Dünya Savaşı’ndan galip çıkan sömürgeci devletlerin Anadolu’yu işgaline karşı; Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğindeki Kurtuluş Savaşı, bu paylaşım emellerini hüsrana çevirdi. Bu tarih aynı zamanda işbirlikçi saray sultasının, mandacıların da yenilmesi ve bağımsız bir cumhuriyetin kuruluşu açısından bir köşe taşıdır. Ancak bu bağımsızlık ileriki yıllarda ekonomik, siyasi bakımdan güçlendirilemedi.

Ekonomik ve siyasi bağımlılık ilişkileri içerisinde özellikle 1950’li yıllardan itibaren bir karşı devrim süreci başlatıldı. Bugün bu karşı devrim hareketi, saray iktidarı çerçevesinde kendisini tahkim etmeye ve 100 yıllık parantez dedikleri cumhuriyeti tamamen tasfiye etmeye çalışmaktadır. Tek adam rejimi ile ülkemizin yer altı ve yer üstü tüm kaynakları emperyalist tekellere teslim edilmiş, limanları-madenleri yabancılara satılmış, tarım uluslararası gıda tekellerinin hakimiyetine bırakılmış, ülkemizin dört bir yanı Amerikan ve NATO üsleriyle doldurulmuştur. Haydut devlet İsrail’e memleketimizin limanlarından ABD’nin destek gemileri kalkmakta, ticaret son sürat sürmektedir.

Ülkemiz bugün işgal altındadır. 30 Ağustos zaferinin bugün anlamı, tüm bu bağımlılık ilişkilerinden kurtulacak, ümmetçilik söylemleriyle cumhuriyeti tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen saray rejimini ortadan kaldıracak, birleşik bir mücadelenin örgütlenmesidir. 19 Mart sonrasında gençlik başta olmak üzere toplumun geniş kesimlerinin kurtuluş iradesi yeni zaferlerle taçlanacaktır."

CHP'nin tüm uyarısına rağmen Anıtkabir'de yine aynı saygısızlık! Erdoğan sloganı attılar