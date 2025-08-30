CHP'nin tüm uyarısına rağmen Anıtkabir'de yine aynı saygısızlık! Erdoğan sloganı attılar

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutan sıfatıyla Anadolu'yu emperyalistlerin elinden kurtarması vesilesiyle kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda devlet erkânı Anıtkabir'e geldi.

Atatürk'ün ebedî istirahatgâhı Anıtkabir'de yıllardır yaşanan saygısızlık yeniden tekrarlandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve devlet protokolü üyeleri Anıtkabir'e giriş yaptığı sırada alanda bulunan bazı kişiler slogan atmaya başladı.

Bu kişiler hep bir ağızdan "Recep Tayyip Erdoğan" diye bağırdı.

"ÖZEL OLARAK GETİRİLİYORLAR"

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, her sene yaşanan bu olaya karşı çağrı yapmıştı. Akdoğan, slogan atan şahıslar özellikle getirildiğini iddia etmişti. Akdoğan, Atatürk'ün manevi mirasına saygısızlık yapılmaması için şunları ifade etmişti:

"30 Ağustos törenlerinde ve devamında 29 Ekim’de, 10 Kasım’da bu gördüğünüz alana bir grup geliyor. Gelen grup, resmi tören olmasına rağmen ve burası bir mezarlık olmasına rağmen "Recep Tayyip" sloganları atıyor. Bundan rahatsız oluyor yurttaşlarımız. Biz de bu konuyla ilgili duyarlılığımızı geçtiğimiz yıl, 14 Kasım günü Anıtkabir Komutanı’yla görüşerek iletmiştik. Daha sonra Millî Savunma Bakanı ile de görüştük, bunun olmaması gerektiğini ilettik. Ve gün geldi, 30 Ağustos'ta tekrar bu tören yapılacak. Eğer biz engel olamazsak, yarın tekrar burada bu kötü düzen oluşacak.