Özgür Özel'den 30 Ağustos mesajı! Atatürk'ün o ilkesini herkese hatırlattı

Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında Atatürk ve tüm kahramanları andı. “Zafer, zafer benimdir diyebilenindir” sözünü hatırlattı, bağımsızlığın ve umudun simgesi 30 Ağustos’un geleceğe de ışık tuttuğunu vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Paylaşımında Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanları anarak Gazi Paşa'nın “Zafer, zafer benimdir diyebilenindir” sözlerini hatırlattı.

CHP Lideri Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı için yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Bağımsızlık mücadelemizin en parlak nişanesi; umudun, özgürlüğün ve cesaretin adıdır 30 Ağustos.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yolumuza ışık, vatanımıza umut olan tüm kahramanlarımızın yolunda ilerliyor; hepsini saygı ve minnetle anıyoruz.

Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için unutmamamız gereken tek ilke, 'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir.'

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!"

Özel’in paylaşımına eklediği videoda ise şu ifadeler yer aldı:

"30 Ağustos
Sadece bir tarih değil.
Takvimdeki bir günün ötesinde bir milletin kaderini değiştiren an.
Sadece bir destan değil.
Siperlerde yazılan, koca bir ülkede yankılanan halkın iradesi.
Sadece bir hikaye değil.
Tutsak uluslara umut.
Bağımsızlığa inananlara yol gösteren bir miras.
Tarihin dönüm noktası
Bağımsızlığımızın en parlak nişanesi.
Bir milletin küllerinden yeniden doğduğu gün.

Bugün o büyük zaferin yıl dönümünde, bu toprakları bize emanet eden Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahramanlarımızı minnetle, gururla, saygıyla anıyoruz.

Sadece geçmişin değil geleceğimizin de ışığı olan, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

