Sokakta çıplak gezen 30 yaşındaki Rus gözaltında

Rusya-Ukrayna savaşında ailesini kaybetmesinin ardından 3 sene önce Mersin'e taşınan Rus vatandaşı O.P iddia edilenlere göre aşırı düzeyde alkol almasının ardından sokağın ortasında pantolonunu ve iç çamaşırını çıkardı.

Tamamen çıplak şekilde sokakta gezen Rus O.P. bir vatandaşın cep telefonu tarafından da kayıt altına alındı. O.P.'nin tamamen soyunmadan önce yarı çıplak bir şekilde gezerken güvenlik kameralarına takıldı.

EKİPLER EVİNDEN ALDI



Vatandaşların şikayeti üzerine polis ekipleri, O.P.’yi evinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen O.P. hakkında yasal işlem başlatıldı.

O.P.’nin komşularından Hamza Gürgenç, “Mahallemize yaklaşık 3 yıl önce taşındı. Çok iyi biriydi ama son zamanlarda çok alkol aldığını görüyorduk. Son olarak sokaklarda çıplak durumda dolaştığını görünce şaşırdık. Sanırım savaşta ailesini kaybetmiş ve Türkiye’ye gelmiş" dedi.