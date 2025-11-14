Sivas'ta 33 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, hakkında "silahla yağma" suçundan 33 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. B.S. isimli hükümlü cezaevine teslim edildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, uzun süredir aranan ve hakkında kesinleşmiş ağır hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma kapsamında harekete geçti.

33 YIL 4 AY HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU

Düzenlenen operasyonda, "gece vakti silahla yağma" suçundan hakkında 33 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.S. isimli hükümlü yakalandı.

Hükümlü B.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

