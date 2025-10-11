Sivasspor'un Yunan orta sahası vergi ikincisi oldu!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılı gelir vergisi rekortmenlerini açıkladı. Sivas Defterdarlığı’nın web sitesinde yer alan listeye göre; Sanayi ve İmalat Projelerine Yönelik Mühendislik ve Danışmanlık Faaliyetleri üzerine hizmet veren Süleyman Erdemir ilk sırada yer aldı. Erdemir 2024 yılı içerisinde 15 milyon 476 bin lira vergi ödedi.

Sivas’ın 2024 yılı vergi rekortmenleri listenin ikinci sırasında da sürpriz bir isim yer aldı.

Bolu'nun vergi rekortmeni 'Atik ailesi' oldu

Sözcü'den Müslim Evci'nin haberine göre; tarım ve sanayi alanında çok sayıda iş insanı bulunan kentte en çok vergi beyan eden ikinci isim ise Sivasspor’un Yunan orta saha oyuncusu Charilaos Charisis oldu. Charisis, 2024 yılı içerisinde ödediği 7 milyon 650 bin liralık vergi beyan etti.

KONYA'DA DA BREZİLYA DAMGASI

Konya’da da listenin en dikkat çekici mükellefi birçok iş insanını geride bırakan Konyaspor’un Brezilyalı futbolcusu Guilherme Haubert Sitya oldu.

35 yaşındaki futbolcu, 12 milyon 567 bin lira vergi ödeyerek listede 12. oldu.

Konyaspor’un kanat oyuncusu Alassane Ndao, 6 milyon 713 bin lira vergiyle listenin 27. sırasına yerleşirken, savunma oyuncusu Adil Demirbağ 3 milyon 883 bin TL ile 50. sırada kendine yer buldu.