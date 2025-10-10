Bolu Defterdarlığı, 2024 yılına ilişkin vergi rekortmenleri listesini açıkladı. Bu yıl listenin zirvesinde dikkat çeken bir isim yer aldı. YouTube’da “Atik Ailesi” olarak tanınan video içerik üreticisi Burcu Atik, 8,2 milyon TL’lik gelir vergisi beyanıyla Bolu’nun vergi rekortmeni oldu.

Defterdarlığın açıkladığı verilere göre, ikinci sırada 7,5 milyon TL beyan eden vinç kiralama hizmetleri işletmecisi Osman Kayışoğlu, üçüncü sırada ise 6,6 milyon TL ile menkul sermaye iradı faaliyetleri yürüten Şükrü Zengin yer aldı.

Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi

TANINMIŞ İŞ İNSANLARI LİSTEDE YOK

Listenin ilk 20’sinde, lokantacılık, hukuk danışmanlığı, eczacılık ve noterlik gibi farklı meslek gruplarından isimler bulunurken, şehirdeki tanınmış iş insanlarının listede yer almaması dikkat çekti.

LOKANTACI DA VAR ECZACI DA...

Lokantacılık sektöründen Gülçe Öztürk ve Duran Bayrak, hukuk alanında faaliyet gösteren Neşet Görkem Aydemir ile Hulusi Apaydın, eczacı Metin Çamlıbel ve noter Hayri Demir de gelir vergisinde en fazla vergi ödeyen isimler arasında yer aldı.

Listede son sırada, şehirlerarası yük taşımacılığı yapan Mehmet Yılmaz bulunuyor. Yılmaz, 2 milyon TL’lik vergi beyanıyla 20’nci sırada yer aldı.

Bolu'daki iş insanlarının listede yer almaması ise dikkat çekti.