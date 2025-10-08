Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi

Yayınlanma:
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) açıkladığı vergi rekortmenleri listesine, Konya'dan ilginç isimler de yer aldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 2024 vergilendirme dönemine ilişkin açıklanan gelir vergisi rekortmenleri listesinde ilginç bir detay dikkat çekti.

Listenin 2. sırasında, 23 milyon 404 bin 237 TL vergi tahakkuku ile Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker yer aldı.

guilherme-konyaspor.jpg
Guilherme Haubert Sitya

KONYASPOR KAPTANI VE OYUNCULAR DA LİSTEDE

Listeye Konya'dan ilginç bir isim de dahil oldu. Kentte en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesine, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’dan birçok ismin yer alması gündem olurken, takımın Brezilyalı kaptanı Guilherme Haubert Sitya da listede yer aldı.

Beyan ettiği vergi tutarı 12 milyon 567 bin 272 TL olarak kayıtlara geçen Guilherme, vergi rekortmenleri listesinde 12. sırada yer aldı.

Almanlar 10 yıl daha vergisiz "elektrikli otomobil" satın alabilecekAlmanlar 10 yıl daha vergisiz "elektrikli otomobil" satın alabilecek

2 FUTBOLCU DAHA LİSTEDE

Guilherme dışında takımın kanat oyuncularından Alassane Ndao 6 milyon 713 bin lira ile 27. sıraya, savunma oyuncusu Adil Demirbağ ise 3 milyon 883 bin lira vergi tahakkuku ile 50. sırada yer aldı.

Sanayi kenti olarak öne çıkan Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne sahip kenti Konya’da sadece 12 milyon lira vergi ödeyen Brezilyalı bir futbolcunun kentin en çok vergi ödeyenler listesinin 12. sırasına kadar yükselmesi dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

