Almanlar 10 yıl daha vergisiz "elektrikli otomobil" satın alabilecek

Klingbeil, yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki yıllarda yollarda çok daha fazla elektrikli otomobil olması için teşviklere ihtiyacımız var." dedi. "Bu nedenle elektrikli otomobilleri vergiden muaf tutmaya devam ediyoruz" diye ekledi.

Klingbeil, mevcut düzenlemenin yerini alacak ilgili yasa taslağını yakında sunacağını da sözlerine ekledi.

Yeni tescil edilen elektrikli araçlar için vergi muafiyeti normalde yıl sonunda sona eriyor.

Klingbeil, 2035 yılı sonuna kadar uzatma imkânına sahip.

ZİRVEDE ÖNEMLİ KONU

Vergi indirimi, Perşembe günü Maliye Bakanı Friedrich Merz'in ofisinde otomotiv sektörüyle ilgili düzenlenecek zirvenin konusu olacak daha geniş kapsamlı bir paketin parçası olacak.

Klingbeil, "Alman otomotiv endüstrisini geleceğe taşıyacak ve istihdamı koruyacak güçlü bir pakete ihtiyacımız var," dedi"

"Geleceğin elektrikli olduğunu herkes biliyor" diyerek yerli otomotiv sektörünün artık bir dönüşüm geçirdiğini söyledi.

Elektrikli araçlar yakında tam depoyla dizel araçlardan daha uzun menzile sahip olabilir!

Bu haftaki zirveye Alman otomotiv sektörünün önde gelen şirketlerinin temsilcileri, iş dünyası ve sendikaların yanı sıra federal hükümet bakanları ve eyalet başbakanları katılacak.

Otomotiv endüstrisi, Alman ekonomisinin temel taşlarından biri olmasına rağmen uzun süredir krizin pençesinde. Yerli otomobil üreticileri ve onlarla birlikte tedarikçiler, talepteki düşüş, giderek artan Çin rekabeti ve yetersiz yerel iş yapısıyla baş edemiyor.