Almanlar 10 yıl daha vergisiz "elektrikli otomobil" satın alabilecek

Almanlar 10 yıl daha vergisiz "elektrikli otomobil" satın alabilecek
Yayınlanma:
Alman Maliye Bakanı Lars Klingbeil, hükümetin elektrikli araçlara yönelik vergi indirimlerini bir on yıl daha sürdürmeyi planladığını söyledi.

Klingbeil, yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki yıllarda yollarda çok daha fazla elektrikli otomobil olması için teşviklere ihtiyacımız var." dedi. "Bu nedenle elektrikli otomobilleri vergiden muaf tutmaya devam ediyoruz" diye ekledi.

Klingbeil, mevcut düzenlemenin yerini alacak ilgili yasa taslağını yakında sunacağını da sözlerine ekledi.

Yeni tescil edilen elektrikli araçlar için vergi muafiyeti normalde yıl sonunda sona eriyor.

7502-ev-svedska-imfoto-shutterstock-396690856-f.webp

Klingbeil, 2035 yılı sonuna kadar uzatma imkânına sahip.

ZİRVEDE ÖNEMLİ KONU

Vergi indirimi, Perşembe günü Maliye Bakanı Friedrich Merz'in ofisinde otomotiv sektörüyle ilgili düzenlenecek zirvenin konusu olacak daha geniş kapsamlı bir paketin parçası olacak.

Klingbeil, "Alman otomotiv endüstrisini geleceğe taşıyacak ve istihdamı koruyacak güçlü bir pakete ihtiyacımız var," dedi"

"Geleceğin elektrikli olduğunu herkes biliyor" diyerek yerli otomotiv sektörünün artık bir dönüşüm geçirdiğini söyledi.

Elektrikli araçlar yakında tam depoyla dizel araçlardan daha uzun menzile sahip olabilir!

96017-ev-supamotionstockcom-shutterstock-2295093167-iff.jpg

Bu haftaki zirveye Alman otomotiv sektörünün önde gelen şirketlerinin temsilcileri, iş dünyası ve sendikaların yanı sıra federal hükümet bakanları ve eyalet başbakanları katılacak.

Otomotiv endüstrisi, Alman ekonomisinin temel taşlarından biri olmasına rağmen uzun süredir krizin pençesinde. Yerli otomobil üreticileri ve onlarla birlikte tedarikçiler, talepteki düşüş, giderek artan Çin rekabeti ve yetersiz yerel iş yapısıyla baş edemiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı: Aralarında Türkler de var
Aralarında Türkler de var
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Ekonomi
Bin liranın altı hesaplarda masa ücreti Bakanlığı harekete geçirdi
Bin liranın altı hesaplarda masa ücreti Bakanlığı harekete geçirdi
ABD Merkez Bankası Fed faiz indirimine gidecek
ABD Merkez Bankası Fed faiz indirimine gidecek
AB'nin hamlesi otomotiv sektöründe paniğe yol açtı: Hisse senetleri sert düşüş yaşadı, Alman devi çakıldı
AB'nin hamlesi otomotiv sektöründe paniğe yol açtı: Hisse senetleri sert düşüş yaşadı, Alman devi çakıldı