30 yıl cezası olan firari Kocaeli’de yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hakkında üç ayrı suçtan toplam 30 yıl 3 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 30 yıldan fazla cezası olan bir firariyi yakaladı. Operasyonla İzmit ilçesinde gözaltına alınan B.A. isimli şahsın, üç farklı suçtan hüküm giydiği belirtildi.

30 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ CEZASI VARDI

Yakalanan B.A.'nın, toplam üç ayrı suçtan dolayı 30 yıl 3 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, aranan hükümlülere yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEĞİ ÖĞRENİLDİ

Emniyetteki gerekli işlemleri tamamlanan hükümlü B.A.'nın, yakalanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Soruşturma kapsamında yasal sürecin devam ettiği bildirildi.

Kaynak:AA

