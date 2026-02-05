FETÖ’den ihraç edilen firari subay Kayseri’de yakalandı

FETÖ’den ihraç edilen firari subay Kayseri’de yakalandı
Yayınlanma:
Kayseri’de FETÖ’den ihraç ve kesinleşmiş 12,5 yıl hapis cezası bulunan eski bir subay firari olarak saklandığı adresinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

15 Temmuz darbe girişimine katılmaktan 12,5 yıl hapis cezası bulunan ve firari durumda olan bir eski subay, Kayseri'de düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

15 TEMMUZ’A ‘FİİLEN KATILDIĞI’ BELİRTİLDİ

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz'daki darbe girişimine fiilen katıldığı gerekçesiyle aranan firari bir eski subayı yakaladı.

FETÖ üyelerine para gönderdiği iddia edilen sanığa 7 buçuk yıl hapisFETÖ üyelerine para gönderdiği iddia edilen sanığa 7 buçuk yıl hapis

ADRESİNDE YAKALANDI

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, 37 yaşındaki meslekten ihraç eski subay E.K.'nin Kayseri'deki adresi tespit edildi. Bu adrese düzenlenen operasyonda firari E.K. yakalandı.

46 ilde FETÖ operasyonu: Mülakatlarda kayrılanlar da yakalandı46 ilde FETÖ operasyonu: Mülakatlarda kayrılanlar da yakalandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

E.K., 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında kesinleşmiş 12,5 yıl hapis cezası bulunan bir isimdi. Gözaltına alındıktan ve emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak:DHA

