FETÖ üyelerine para gönderdiği iddia edilen sanığa 7 buçuk yıl hapis

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. İncelemeler sonucunda, sanığın banka hesabına örgüt üyeliği kaydı bulunan bir şahıs tarafından yaklaşık 62 bin lira gönderildiği, sanığın da bu parayı cezaevindeki FETÖ mensuplarının ailelerine ve ihraç edilen örgüt üyelerine aktardığı belirlendi. Ayrıca Ö.T.'nin örgütün "mahrem imamları" ile iletişim kurduğu ve örgütsel toplantılara katıldığına dair somut tanık beyanları dava dosyasına girdi.

SANIĞIN SAVUNMASI VE MAHKEME KARARI

Tutuksuz yargılanan sanık Ö.T., savunmasında suçlamaları reddederek herhangi bir örgütsel konumu bulunmadığını ve finansal destekte bulunmadığını iddia etti. Ancak mahkeme heyeti, mevcut deliller ve tanık teşhisleri ışığında sanığı suçlu bularak 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Kararla birlikte sanığın mevcut adli durumunun devamı kararlaştırıldı.