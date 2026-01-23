FETÖ üyelerine para gönderdiği iddia edilen sanığa 7 buçuk yıl hapis

FETÖ üyelerine para gönderdiği iddia edilen sanığa 7 buçuk yıl hapis
Yayınlanma:
Adana'da, hakkında daha önce işlem yapılan FETÖ üyelerine ve ailelerine finansal destek sağladığı belirlenen Ö.T., yargılandığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. İncelemeler sonucunda, sanığın banka hesabına örgüt üyeliği kaydı bulunan bir şahıs tarafından yaklaşık 62 bin lira gönderildiği, sanığın da bu parayı cezaevindeki FETÖ mensuplarının ailelerine ve ihraç edilen örgüt üyelerine aktardığı belirlendi. Ayrıca Ö.T.'nin örgütün "mahrem imamları" ile iletişim kurduğu ve örgütsel toplantılara katıldığına dair somut tanık beyanları dava dosyasına girdi.

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandıFETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı

SANIĞIN SAVUNMASI VE MAHKEME KARARI

Tutuksuz yargılanan sanık Ö.T., savunmasında suçlamaları reddederek herhangi bir örgütsel konumu bulunmadığını ve finansal destekte bulunmadığını iddia etti. Ancak mahkeme heyeti, mevcut deliller ve tanık teşhisleri ışığında sanığı suçlu bularak 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Kararla birlikte sanığın mevcut adli durumunun devamı kararlaştırıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
Türkiye
Son Dakika | TSK'dan ihraç edilen bir teğmenin ihracına mahkemeden iptal kararı
Son Dakika | TSK'dan ihraç edilen bir teğmenin ihracına mahkemeden iptal kararı
Güllü'nün ölümünde bilirkişi raporu ifadeyi yalanladı: Pencereden nasıl düştüğü ortaya çıktı
Güllü'nün ölümünde bilirkişi raporu ifadeyi yalanladı: Pencereden nasıl düştüğü ortaya çıktı