FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı

Kayseri'de, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç emniyet müdürü A.A., düzenlenen operasyonla yakalandı.
BYLOCK KULLANIMI TESPİT EDİLDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlü A.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik incelemelerde, şüphelinin örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock'u kullandığı belirlendi.
SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI
Ekipler, firari hükümlünün saklandığı adrese operasyon düzenledi. Burada gözaltına alınan A.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından infaz sürecinin başlatılması için cezaevine teslim edildi.
