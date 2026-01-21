FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı
Yayınlanma:
Kayseri'de, FETÖ üyeliğinden hapis cezası bulunan firari ve ihraç emniyet müdürü, Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilerek yakalandı ve cezaevine konuldu.

Kayseri'de, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç emniyet müdürü A.A., düzenlenen operasyonla yakalandı.

FETÖ kumpaslarının hedefi olmuştu: Özgür Özel'den Yarbay Ali Tatar'ın ölümünün 16’ncı yılında 'adalet' vurgulu mesajFETÖ kumpaslarının hedefi olmuştu: Özgür Özel'den Yarbay Ali Tatar'ın ölümünün 16’ncı yılında 'adalet' vurgulu mesaj

BYLOCK KULLANIMI TESPİT EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlü A.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik incelemelerde, şüphelinin örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock'u kullandığı belirlendi.

Kayseri’de FETÖ operasyonu: Firari eski emniyet müdürü yakalandıKayseri’de FETÖ operasyonu: Firari eski emniyet müdürü yakalandı

SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI

Ekipler, firari hükümlünün saklandığı adrese operasyon düzenledi. Burada gözaltına alınan A.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından infaz sürecinin başlatılması için cezaevine teslim edildi.

Kaynak:DHA

Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Türkiye
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal hayatını kaybetti
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal hayatını kaybetti
Balıkesir’de araç çöp kamyonuna girdi: 1 ölü 2 yaralı
Balıkesir’de araç çöp kamyonuna girdi: 1 ölü 2 yaralı