Kayseri’de FETÖ operasyonu: Firari eski emniyet müdürü yakalandı

Kayseri'de, FETÖ üyeliği suçlamasıyla haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve firari durumdaki iki ihraç edilmiş polis yakalandı.

İKİ FETÖ HÜKÜMLÜSÜ ESKİ POLİS İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 59 yaşındaki ihraç emniyet müdürü İ.B. ve 55 yaşındaki ihraç polis memuru E.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

SAKLANDIKLARI ADRESLERE BASKIN

İki firari hükümlü, saklandıkları adreslere düzenlenen operasyonda yakalandı. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Nöbetçi mahkeme tarafından yapılan duruşmada, her iki şüpheli de tutuklanma kararı çıktı. İ.B. ve E.D., bu kararın ardından cezaevine gönderildi ve cezalarının infaz süreci başlatıldı.