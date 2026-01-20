Kayseri’de FETÖ operasyonu: Firari eski emniyet müdürü yakalandı

Kayseri’de FETÖ operasyonu: Firari eski emniyet müdürü yakalandı
Yayınlanma:
Kayseri'de, FETÖ üyeliğinden hapis cezası bulunan firari ihraç emniyet müdürü ve polis memuru, düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de, FETÖ üyeliği suçlamasıyla haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve firari durumdaki iki ihraç edilmiş polis yakalandı.

İKİ FETÖ HÜKÜMLÜSÜ ESKİ POLİS İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 59 yaşındaki ihraç emniyet müdürü İ.B. ve 55 yaşındaki ihraç polis memuru E.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Menzil'in İzmir'deki gövde gösterisine CHP'den FETÖ'lü uyarıMenzil'in İzmir'deki gövde gösterisine CHP'den FETÖ'lü uyarı

SAKLANDIKLARI ADRESLERE BASKIN

İki firari hükümlü, saklandıkları adreslere düzenlenen operasyonda yakalandı. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika | Andrey Karlov suikastını planlayan FETÖ’cünün ismini değiştirdiği ortaya çıktıSon dakika | Andrey Karlov suikastını planlayan FETÖ’cünün ismini değiştirdiği ortaya çıktı

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Nöbetçi mahkeme tarafından yapılan duruşmada, her iki şüpheli de tutuklanma kararı çıktı. İ.B. ve E.D., bu kararın ardından cezaevine gönderildi ve cezalarının infaz süreci başlatıldı.

Kaynak:DHA

