Menzil'in İzmir'deki gövde gösterisine CHP'den FETÖ'lü uyarı

Menzil Cemaati lideri Abdulbaki Erol'un 2023 yılındaki ölümünün ardından oğulları arasında başlayan miras kavgası devam ederken, cemaat içindeki güç mücadelesi gövde gösterilerine dönüştü. Liderlik kavgasının sürdüğü bu süreçte, cemaatin başındaki isimlerden büyük ağabey Muhammed Saki Erol'un son durağı İzmir oldu.

SOKAKTA TOPLU TÖVBE SEANSI

Muhammed Saki Erol'un ziyareti öncesinde, İzmir'in Karabağlar ilçesinde yer alan Arapderesi mevkisinde binlerce kişi bir araya geldi. Cemaat içindeki farklı grupların güç gösterilerinin dikkat çektiği bu dönemde, alana gelen Erol önce müritlerini selamladı, ardından toplanan kalabalığa sokak ortasında toplu tövbe ettirdi.

Erol'un mikrofondan söylediği ve alandaki binlerce kişinin koro halinde tekrar ettiği yemin metninde şu ifadeler yer aldı:

"Ya Rabbi! Bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım. Keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha ben yapmayacağım. Gavs hazretlerini kendime şeyh kabul ettim."

Söz konusu ziyaret ve yaşananlar, cemaat içindeki güç dengesi tartışmalarını tekrar gündeme getirdi. Kentte kalabalık bir grubun toplanarak toplu bir şekilde tövbe etmesi ve bu anların görüntüleri sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılınca büyük bir tartışma yarattı.

"İSİMLER DEĞİŞİYOR AMA TEHLİKE DEĞİŞMİYOR"

İzmir'deki görüntülerin ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den iktidara ve devlet yetkililerine yönelik çok sert açıklamalar geldi.

Murat Emir, yaşananları şu sözlerle eleştirdi:

"Dün 'Hocaefendi'ye ne istediyse verenler, bugün 'Gavs'ın gövde gösterisini izliyor. İsimler değişiyor ama tehlike değişmiyor. Devletin kolonlarını kesiyorsunuz, altında yine millet kalacak."

"BU BİR PARALEL HİYERARŞİ GÖVDE GÖSTERİSİDİR"

İzmir'de yaşananların devletin tüm sistemine açık bir meydan okuma olduğunu vurgulayan Emir, buna göz yumanları da suçun ortağı ilan etti. Emir, özellikle devlet kadrolarındaki tehlikeye işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bilin ki devletin üniformasını giyenin 'Gavs'ı olmaz, amiri olur! İzmir'deki bu kalabalık paralel hiyerarşinin gövde gösterisidir."

15 TEMMUZ HATIRLATMASI VE İKTİDARA ÇAĞRI

CHP'li Emir, açıklamasının devamında 15 Temmuz darbe girişimine atıfta bulunarak senaryonun aynı olduğunu savundu. Emir, "15 Temmuz'da namluyu millete çevirenler de önce 'tövbe' alıp sonra emir almıştı. Senaryo aynı, sadece oyuncular değişti" diyerek hükümete net bir çağrıda bulundu:

"Ya devleti yönetin ya da cübbenizi giyip gidin; ikisi aynı anda olmaz!"