Menzil'den İzmir'de tövbe mitingi! Binlerce kişiyi topladılar

Menzil Cemaati’nde, Abdulbaki Erol’un ölümünün ardından oğulları arasında başlayan miras kavgası devam ederken cemaat içindeki farklı grupların gövde gösterileri dikkat çekiyor. En son olarak, büyük ağabey Muhammed Saki Erol İzmir ziyaretinde binlerce kişiyi toplayarak toplu bir şekilde tövbe ettirdi.

Menzil Cemaati içerisinde, Abdulbaki Erol’un 2023 yılındaki ölümünü ardından bağlayan miras ve liderlik kavgası sürerken bu süreçte, cemaatin başındaki Muhammed Saki Erol, geçtiğimiz gün İzmir’e gitti.

'Menzil' iddiası sonrası Jandarmadan açıklama: İdari süreç başlatıldı'Menzil' iddiası sonrası Jandarmadan açıklama: İdari süreç başlatıldı

Saki Erol’un ziyareti öncesinde İzmir’in Karabağlar ilçesinde yer alan Arapderesi mevkisinde binlerce kişi bir araya geldi.

MÜRİTLERİNE TOPLU TÖVBE ETTİRDİ!

Erol’un alana gelerek müritlerini selamladı ve daha sonra toplanan kalabalığa toplu tövbe ettirdi. Erol’un, "Ya Rabbi! Bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım. Keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha ben yapmayacağım. Gavs hazretlerini kendime şeyh kabul ettim." ifadelerini, alanda toplanan kişiler tekrar etti.

Söz konusu ziyaret, cemaat içindeki güç dengesi tartışmalarını tekrar gündeme getirdi.

TARTIŞMA YARATTI!

Yaşanan olay, sosyal medya kullanıcıları tarafından farklı yorumlara neden olurken konuya ilişkin yapılan paylaşımlarda, kentte kalabalık bir grubun toplanarak toplu bir şekilde tövbe etmesi tartışma yarattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

