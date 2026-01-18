'Menzil' iddiası sonrası Jandarmadan açıklama: İdari süreç başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açılan davanın duruşması öncesinde Silivri’de yaşanan müdahaleye ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı açıklama yaptı.

Açıklama, Veryansın TV yazarı Erdem Atay’ın, adliye önündeki müdahalede dikkat çeken teğmen rütbeli jandarma subayının Menzil cemaati mensubu olduğu yönündeki iddiasının ardından geldi.

Diploma davasındaki arbedeye soruşturma

"MÜNFERİT MÜDAHALE TESPİT EDİLDİ"

Jandarma Genel Komutanlığı açıklamasında; 4 No’lu duruşma salonunda görülen dava esnasında, salonun kapasitesi dolu olduğu için içeri alınmayan bir grubun sloganlar atarak jandarma personeline direndiği, bunun üzerine söz konusu gruba yasal yetkiler kapsamında ölçülü bir müdahalede bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, duruşma salonunun güvenliğini sağlayan jandarmaya mukavemetin artması nedeniyle olay yerinde görevli bir personelin münferit müdahalede bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Yaşanan olaya ilişkin idari sürecin başlatıldığı ve konunun tüm yönleriyle incelendiği ifade edildi.

Jandarma Genel Komutanlığının açıklaması şu şekilde: