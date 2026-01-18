'Menzil' iddiası sonrası Jandarmadan açıklama: İdari süreç başlatıldı

'Menzil' iddiası sonrası Jandarmadan açıklama: İdari süreç başlatıldı
Yayınlanma:
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploma davası öncesi adliye önünde yaşanan müdahaleye ilişkin “Menzil” iddialarının ardından Jandarma Genel Komutanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, müdahale sırasında bir personelin münferit davranışıyla ilgili idari sürecin başlatıldığı duyuruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açılan davanın duruşması öncesinde Silivri’de yaşanan müdahaleye ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı açıklama yaptı.

Açıklama, Veryansın TV yazarı Erdem Atay’ın, adliye önündeki müdahalede dikkat çeken teğmen rütbeli jandarma subayının Menzil cemaati mensubu olduğu yönündeki iddiasının ardından geldi.

Diploma davasındaki arbedeye soruşturmaDiploma davasındaki arbedeye soruşturma

"MÜNFERİT MÜDAHALE TESPİT EDİLDİ"

Jandarma Genel Komutanlığı açıklamasında; 4 No’lu duruşma salonunda görülen dava esnasında, salonun kapasitesi dolu olduğu için içeri alınmayan bir grubun sloganlar atarak jandarma personeline direndiği, bunun üzerine söz konusu gruba yasal yetkiler kapsamında ölçülü bir müdahalede bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, duruşma salonunun güvenliğini sağlayan jandarmaya mukavemetin artması nedeniyle olay yerinde görevli bir personelin münferit müdahalede bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Yaşanan olaya ilişkin idari sürecin başlatıldığı ve konunun tüm yönleriyle incelendiği ifade edildi.

Jandarma Genel Komutanlığının açıklaması şu şekilde:

"Marmara Ceza İnfaz Kurumu 4 No’lu duruşma salonunda 15.01.2026 tarihinde gerçekleştirilen duruşma esnasında, salon kapasitesi nedeniyle binaya alınamayan grup slogan atarak Jandarma personeline mukavemette bulunmuş, söz konusu gruba kanuni yetki çerçevesinde orantılı olarak müdahale edilmiştir.

Duruşma salonunun güvenliğini sağlayan Jandarma personeline yönelik mukavemetin şiddetlenmesi, kalabalığın içerisinden görevli personele yönelik ağır hakaret içeren sözlerin söylenmesi üzerine; olayların yaşandığı alanda, bir personelin söz konusu gruba karşı münferit müdahalede bulunduğu tespit edilmiştir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Türkiye
Şişli'de feci motosiklet kazası: Kaskı başından çıkan sürücü hayatını kaybetti
Şişli'de feci motosiklet kazası: Kaskı başından çıkan sürücü hayatını kaybetti
Uyarılar peş peşe gelmişti: İstanbul'da kar yağışı başladı
Uyarılar peş peşe gelmişti: İstanbul'da kar yağışı başladı