Diploma davasındaki arbedeye soruşturma

Yayınlanma:
Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasından önce Silivri'deki cezaevi kampüsünde çıkan arbedeye ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline karşı açtığı davanın görüldüğü Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi önünde jandarma ve CHP'li vekiller arasında arbede çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşananlara ilişkin resen soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde, jandarma personeline yönelik olarak 15.01.2026 tarihinde gerçekleştirilen mukavemet ve hakaret teşkil eden eylemlere ilişkin, Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan arbede ile ilgili şunları ifade etti:

"Hadsizce jandarmamıza hakaret eden CHP milletvekili ve yanındaki şahıs…

Siz; vatanımız için canından geçen, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan jandarmamızı sahipsiz mi sanıyorsunuz?

Arkasında milletimizin duası olan o vatan evlatlarını yalnız mı sanıyorsunuz?

O asil üniformayı taşıyan jandarmamızın şerefine hangi cüretle dil uzatırsınız? Hangi cüretle İsrail askerleriyle kıyaslarsınız?

Ettiğiniz hakaretlerin bedelini elbette hem milletimizin vicdanı hem de hukuk önünde ödeyeceksiniz.

Ne kadar saklasanız da içinizdeki kötülük dışarı vuruyor. Çünkü insanın dili kalbinde olanın tercümanıdır."

ÖZGÜR ÖZEL: SORUMLULUK ALMAYA HAZIRIM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada jandarmaya yönelik sözlerin kasıtlı olmadığını belirtti.

CHP'li Suat Özçağdaş'ın jandarma ile girdiği arbedeye ilişkin Özel, “Bir Genel Başkanımızın, milletvekilimizin ağzından istemedik bir kelime çıktı. 'Efendim Jandarmamıza bunu dedi.' Ya 70 yaşındaki teyze yerlerde sürüklenirken bunu yapan zihniyete söylüyor. Eğer bir şey yapılacaksa ben Özgür Özel olarak sorumluluk almaya hazırım.” dedi.

Sözlerine devam eden Özel, güvenlik güçlerine genel bir suçlama yapılmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

“Böyle bir laf söylenmiş. O Jandarma kendinin buraya kimin sürüklediğini biliyor. Jandarma'nın genelinden alınan varsa ben özür diliyorum. Ama o emri verene de, o teyzeye su sıkana da... Düşün be kardeşim. Annen var, teyzen var. Su sıkıyor. Arkadaşlar 'Yapma' diyor. 'Sen karışma' diyor. Basıncı iki katına çıkarıyor.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

