Son dakika | Andrey Karlov suikastını planlayan FETÖ’cünün ismini değiştirdiği ortaya çıktı

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da 19 Aralık 2016'da Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen “Gezgin Rusya” adlı bir fotoğraf sergisinin açılışında uğradığı suikast sonucu öldürüldü.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, suikastının planlayıcısının Kanada’ya firar eden FETÖ’cü Cemal Karaata’nın olduğu ortaya çıkmıştı.

'Andrey Karlov' suikastinden dakikalar önce

CEMAL KARAATA’NIN ADINI DEĞİŞTİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Suikastte bugün flaş bir detay daha ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, FETÖ’nün MİT mahrem yapılanmasının en kritik isimlerinden olan Cemal Karaata’nın adını Salih Ada olarak değiştirdiği tespit edildi.

İsmini Salih Ada olarak değiştirmiş

Türkiye’de Kırmızı Bültenle aranan Karaata'yın, “Waterloo The Boardwalk Suite 406” adresinde bulunan “Qualia Counselling Services” adlı şirkette psikoterapist pozisyonunda anksiyete, depresyon ve öfke kontrolü konularında çalıştığı belirlendi.

"Qualia Counselling Services” adlı şirket

Sadık ve Yavuz kod adlarını kullanan Cemal Karaata, firar etmeden önce Türkiye’de kapatılan Fatih Üniversitesi’nde İngilizce Bölümü’nde yardımcı doçent ünvanıyla çalışıyordu. FETÖ’nün MİT mahrem imamlarından olan Karaata, casusluk faaliyetlerini de akademisyen kimliği ile perdeliyordu.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan Karlov açıklaması

RUSLAR TARAFINDAN KAÇIRILMAKTAN KORKTUĞU İÇİN DİKEN ÜSTÜNE YAŞIYOR

Öte yandan Cemal Karaata’nın isim değiştirmesindeki en büyük sebeplerden birisinin Rusya tarafından kaçırılma korkusu olduğu öğrenildi.

FETÖ’cü Cemal Karaata

Karaata’nın Kanada’da Ruslar tarafından saldırıya uğrama endişesi ile diken üstünde yaşadığı öne sürülüyor. Ayrıca Cemal Karaata’nın, Kanada güvenlik birimleri ile periyodik görüşmeler yaptığı da ortaya çıkan bir diğer detay.