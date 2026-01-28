İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya FETÖ'ye yönelik son dalga operasyonların detaylarını paylaştı. 46 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda haklarında hapis cezası ve aranma kaydı olan 151 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 82'si tutuklandı.

MÜLAKATLARDA KAYRILANLAR DA YAKALANDI

Son operasyonlarda ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen, FETÖ sorumluları ile irtibatlı olanlar ve bazı sınav soruşturmalarında mülakatlarda avantajlı olarak kodlananların yakalandığı bildirildi.

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde oldu:

46 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda;

haklarında KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI veya ARANMA kaydı bulunan 151 şüpheliyi yakaladık 82’si TUTUKLANDI.

54’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediliyor. EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Balıkesir, Batman, Burdur, Çorum, Denizli, İstanbul, Kars, Kocaeli, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Siirt ve Tekirdağ merkezli olmak üzere Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Bursa, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Sivas, Rize, Uşak ve Trabzon TEM ve KOM Şube Müdürlüklerimizce; “Adliye Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanma, Eğitim Yapılanması, Öğrenci Yapılanması ve Mahrem Yapılanmalar” içerisinde faaliyette bulundukları,

Kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları,

Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları,

Örgüt içerisindeki sorumlu şahıslar ile irtibatlı oldukları,

Münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları ve

Örgüt tarafından “Gaybubet Evi” olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz❗

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.