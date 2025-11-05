Bir Türkiye portresi: Sınavda birinci oldu mülakat yüzünden kuryecilik yapıyor

Siyasetin gölgesi altında yıllardan beri süregelen sorunlardan birisi de mülakat sistemi. Son seçimlerde mevcut iktidar tarafından kaldırılacağı yönünde vaadi dahi verilen ancak seçimden sonra esamesi okunmayan mülakat sistemi bir genci daha yuttu.

İZMİR'DE BİRİNCİ TÜRKİYE'DE ALTINCI MESLEĞİ KURYECİLİK

İzmir'de Gelir Uzman Yardımcılığı sınavına girip birinci olan, Türkiye'de altıncı olan İsmail Salih Hızarcı mülakat aşamasında elendi. Maliye Bakanlığına bağlı sınavdan 93 alan Hızarcı mülakattan 45 aldı.

"GİZLİ GİZLİ AĞLIYORUM"

Konu hakkında Nefes'ten Merve Şişman'a konuşan Hızarcı 26 yaşında gizli gizli ağladığını, çiftçi bir ailenin çocuğu olduğunu ve sorun hakkında dava açacağını ifade etti. Hızarcı'nın yüreklere kor düşüren açıklaması şu şekilde:

“Çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunuyum. İl birincisi oldum, Türkiye altıncısı oldum ama elendiğimi görünce yıkım yaşadım. Şimdi parasızlıktan kurye olarak çalışıyorum. Erzurum’da iş bulamadım, İzmir’de teyzemin yanına geldim. 20 aylık emeğim hiç edildi. 60 sorudan 50’sini doğru yaptım, elendim. Cumhuriyete ve liyakat ilkelerine inanarak dersime çalıştım. Ama hayatım zehir oldu. Sonuç ortada. 26 yaşında bir erkek olarak gizli gizli ağlıyorum. Dava açacağım. Alanıma uygun iş arıyorum.”

Hızarcı’nın elendiği mülakatın ardından, 143 aday arasından birincilikle çıktığı sınavda 35 kişilik asil ve 8 kişilik yedek listeye dahi girememesi dikkati çekti.

MİLLİ EMLAK’TA DA DURUM AYNI

Hızarcı, GUY sınavında yaşadığı durumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Milli Emlak Uzman Yardımcılığı sınavında da yaşadı. Bu sınavdan 83 puan alan Hızarcı’ya sözlü mülakatta 69 puan verildi, böylece 70 barajının altında kaldı. 210 kişilik asil ve 105 kişilik yedek listede de yer alamadı.