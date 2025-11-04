Bir sınavda daha mülakat skandalı: Birinciler elendi vekaleten yürütenler atandı

Giresun İl Özel İdaresi'nde gerçekleştirilen "2025 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı"nda, yazılı sınav sonuçları ile mülakat sonuçları arasındaki büyük farklar "kayırmacılık" iddialarını gündeme getirdi. Edinilen bilgilere göre, yazılı sınavda yüksek puan alan personeller mülakatta düşük puan verilerek elenirken, görevlere halihazırda vekaleten bakan isimler atandı.

SKANDALIN BOYUTLARI, ÇARPICI ÖRNEKLERLE ORTAYA ÇIKTI

Yazılı sınavda 96 puanla birinci olan Köksal Karataş, mülakat sonucunda yedekte kaldı. Buna karşılık, aynı sınavda 66 puanla üçüncü olan Hasan Kavgacı müdürlük sınavını kazanan isim oldu.

İşletme Müdürlüğü sınavında 83 puan alan "şehit" kardeşi Edip Bahat elenirken, yazılıdan 63 puan alan Tarık Çakır müdür olarak belirlendi.

Benzer şekilde, Encümen Müdürlüğü sınavında 91 puan alan Sevim Gül'ün yerine 81 puanlı Hüseyin Aydın, Plan ve Proje Müdürlüğü sınavında 88 puan alan Fatih Zengin'in yerine 65 puanlı Zülfikar Zunluoğlu kazanan olarak açıklandı.

Mülakat sonuçlarına bakıldığında, toplam 7 müdürlükten 5’ini hâlihazırda aynı birimlerde vekaleten görev yapan kişilerin kazandığı belirlendi.

VALİ'YE ÖNCEDEN BİLDİRİLEN İDDİALAR

Sınav öncesinde kurum içinde, mülakatlarda görevleri vekaleten yürüten kişilerin kazandırılacağı yönünde iddiaların gündeme geldiği öğrenildi. Hatta oğlu sınavda birinci olan bir "şehit" annesinin, bu endişelerini bir milletvekiline ve Giresun Valisi’ne ulaşarak dile getirdiği belirtildi.

CHP'DEN "ÇÜRÜME" TEPKİSİ

CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, yaşananlara sert tepki göstererek olayı "liyakatsizliğin kurumsallaşması" olarak nitelendirdi. Şenyürek, açıklamasında şunları kaydetti: