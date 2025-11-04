Koruma altındaki yaban keçilerini vurmanın bedeli ağır oldu: 1.9 milyon lira

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, süreç bir ihbar üzerine başladı. İhbarı değerlendiren DKMP Konya ekipleri, Seydişehir'de içinde üç kişinin bulunduğu şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, parçalanmış halde iki adet yaban keçisi ve avda kullanıldığı değerlendirilen bir adet yivli tüfek ele geçirildi.

TAZMİNAT VE İDARİ PARA CEZASI TOPLAMDA 1 MİLYON 901 BİN LİRAYI BULDU

Olayın ardından ele geçirilen yaban keçileri ile yivli tüfeğe el konuldu. Yakalanan şahıslara yönelik olarak, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı. Bu kapsamda, şahıslara 1 milyon 880 bin lira tazminat ve 21 bin 355 lira idari para cezası olmak üzere, toplamda 1 milyon 901 bin 355 liralık rekor bir ceza kesildi. DKMP'den yapılan açıklamada, "Yaban hayatına zarar verenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek" denildi.