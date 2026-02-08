Babası 152 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor: Firari müteahhitin AKP'li oğlu deprem anmasında!

6 Şubat deprem felaketinde 152 kişiye mezar olan Maraş’taki Palmiye Sitesi'nin müteahhiti, aynı zamanda AKP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy’un babası olan Hacı Mehmet Ersoy, hakkında yakalama kararı bulunmasına rağmen bir yıldır kayıp.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, babası firari olan AKP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy deprem anmasına katılıp hayatını kaybedenlerin mezarını ziyaret etti.

Palmiye Sitesi davasında 3 yıl: Bir müteahhit mahkum diğeri firari

ÖNCE TUTUKLANDI SONRA SERBEST BIRAKILDI

Hacı Mehmet Ersoy, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla yargılandı.

Ersoy, 26 Aralık 2024’te tutuklanmış ancak yapılan tüm itirazlara rağmen 17 Ocak 2025’te tahliye edilmişti.

TAHLİYE EDİLDİ VE KAYIPLARA KARIŞTI

Ersoy'un serbest bırakılması ise, “sanığın cezaevi şartlarında ağır hastalığı ve kocama hali nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyeceği” şeklinde açıklandı.

Tahliye kararına Palmiye Sitesi’nde yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin yakınları mahkeme kararın peş peşe verilen dilekçelerle itiraz eti.

Bunun üzerine Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, tarafından müteahhit Ersoy’u tutuklamak üzere yakalama kararı çıkarıldı.

Ancak Ersoy bu sırada ortadan kayboldu. Mahkeme Haziran ayında tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu'na 21 yıl 9 ay, firari müteahhit Hacı Mehmet Ersoy'a ise 18 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

OĞLU, DEPREM ANMASINA KATILIP MEZAR ZİYARET ETTİ

Ersoy’un bir yıldır yakalanamamasına depremzedeler tarafından, 'Hacı Mehmet Ersoy neden bir yıldır yakalanamıyor? Kim ya da kimler tarafından korunuyor?' soruları yöneltilirken; Ersoy’un AKP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı olan oğlu Eray Ersoy, deprem anmasına katılıp hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etti.

MEZARLARI VE DEPREMZEDELERİ EVLERİNDE ZİYARET EDİYOR

AKP Elbistan İlçe Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kırıkkale Milletvekilimiz Mustafa Kaplan, İl Başkan Yardımcımız ve İlçe Koordinatörümüz Eray Ersoy, İlçe Başkanımız Fatih Arslan, Afşin İlçe Başkanımız Burhan Karabulut, Kadın Kolları Başkanımız Sevgi Türk ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte, 6 Şubat depremleri dolayısıyla Elbistan Asri Mezarlığı’nda deprem şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ettik. Aziz şehitlerimizi dualarla yâd ederek, yakınlarına bir kez daha sabır ve başsağlığı diledik. Rabbim mekânlarını cennet eylesin” ifadelerine yer verildi.

AKP Elbistan İlçe Başkanlığı tarafından yapılan bir diğer açıklamada ise Eray Ersoy’un, felakette yakınlarını kaybeden depremzedeleri evlerinde ziyaret ettiği belirtildi.