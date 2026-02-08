Babası 152 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor: Firari müteahhitin AKP'li oğlu deprem anmasında!

Babası 152 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor: Firari müteahhitin AKP'li oğlu deprem anmasında!
Yayınlanma:
Depremde 152 kişinin ölümüne neden olduğu için 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan firari Hacı Mehmet Ersoy'un oğlu, AKP Maraş İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy, depremin yıl dönümünde deprem mezarlığını ziyaret etti.

6 Şubat deprem felaketinde 152 kişiye mezar olan Maraş’taki Palmiye Sitesi'nin müteahhiti, aynı zamanda AKP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy’un babası olan Hacı Mehmet Ersoy, hakkında yakalama kararı bulunmasına rağmen bir yıldır kayıp.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, babası firari olan AKP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy deprem anmasına katılıp hayatını kaybedenlerin mezarını ziyaret etti.

Palmiye Sitesi davasında 3 yıl: Bir müteahhit mahkum diğeri firariPalmiye Sitesi davasında 3 yıl: Bir müteahhit mahkum diğeri firari

ÖNCE TUTUKLANDI SONRA SERBEST BIRAKILDI

Hacı Mehmet Ersoy, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla yargılandı.

Ersoy, 26 Aralık 2024’te tutuklanmış ancak yapılan tüm itirazlara rağmen 17 Ocak 2025’te tahliye edilmişti.

TAHLİYE EDİLDİ VE KAYIPLARA KARIŞTI

Ersoy'un serbest bırakılması ise, “sanığın cezaevi şartlarında ağır hastalığı ve kocama hali nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyeceği” şeklinde açıklandı.

Tahliye kararına Palmiye Sitesi’nde yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin yakınları mahkeme kararın peş peşe verilen dilekçelerle itiraz eti.

Bunun üzerine Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, tarafından müteahhit Ersoy’u tutuklamak üzere yakalama kararı çıkarıldı.

Ancak Ersoy bu sırada ortadan kayboldu. Mahkeme Haziran ayında tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu'na 21 yıl 9 ay, firari müteahhit Hacı Mehmet Ersoy'a ise 18 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

OĞLU, DEPREM ANMASINA KATILIP MEZAR ZİYARET ETTİ

Ersoy’un bir yıldır yakalanamamasına depremzedeler tarafından, 'Hacı Mehmet Ersoy neden bir yıldır yakalanamıyor? Kim ya da kimler tarafından korunuyor?' soruları yöneltilirken; Ersoy’un AKP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı olan oğlu Eray Ersoy, deprem anmasına katılıp hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etti.

MEZARLARI VE DEPREMZEDELERİ EVLERİNDE ZİYARET EDİYOR

AKP Elbistan İlçe Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kırıkkale Milletvekilimiz Mustafa Kaplan, İl Başkan Yardımcımız ve İlçe Koordinatörümüz Eray Ersoy, İlçe Başkanımız Fatih Arslan, Afşin İlçe Başkanımız Burhan Karabulut, Kadın Kolları Başkanımız Sevgi Türk ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte, 6 Şubat depremleri dolayısıyla Elbistan Asri Mezarlığı’nda deprem şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ettik. Aziz şehitlerimizi dualarla yâd ederek, yakınlarına bir kez daha sabır ve başsağlığı diledik. Rabbim mekânlarını cennet eylesin” ifadelerine yer verildi.

AKP Elbistan İlçe Başkanlığı tarafından yapılan bir diğer açıklamada ise Eray Ersoy’un, felakette yakınlarını kaybeden depremzedeleri evlerinde ziyaret ettiği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Büyüdüğümde Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüdüğümde Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Saran dev imzayı attı: Resmen açıklandı
Resmen açıklandı
Saran dev imzayı attı
Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Kalyon ve Cengiz Suriye yolunda! 7 milyarlık projeyi Bakan Bayraktar duyurdu
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Türkiye
DEM Parti'nin basın açıklamasında 4 gözaltı
DEM Parti'nin basın açıklamasında 4 gözaltı
MHP'li başkanı ve eşini öldüren emekli polis tutuklandı
MHP'li başkanı ve eşini öldüren emekli polis tutuklandı