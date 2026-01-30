Palmiye Sitesi davasında 3 yıl: Bir müteahhit mahkum diğeri firari

Yayınlanma:
Kahramanmaraş'ta 152 kişinin yaşamını yitirdiği Palmiye Sitesi davasında, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılına girilirken; müteahhit Ali Babaoğlu 21 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı, "kocama hali" gerekçesiyle tahliye edildikten sonra hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılan diğer müteahhit Hacı Mehmet Ersoy ise bir yılı aşkın süredir firari olarak aranıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında, 152 kişinin yaşamını yitirdiği Palmiye Sitesi’ne ilişkin yargı süreci çarpıcı gelişmelerle devam ediyor. Üç yıllık süreçte müteahhitlerden biri hapis cezasına çarptırılırken, "kocama hali" gerekçesiyle tahliye edilen diğer ortak kayıplara karıştı.

KAÇIŞ, YAKALANMA VE "ZERRE PİŞMANLIK YOK" SAVUNMASI

Hakkında yakalama kararı varken İzmir’de notere gidip vekalet vermesiyle tepki çeken müteahhit Ali Babaoğlu, Ağustos 2024’te yazlığında yakalanmıştı. Yargılama süresince suçlamaları reddeden Babaoğlu, binaların fay hattı üzerine denk geldiğini iddia ederek, "Zerre-i miskal kadar pişmanlığım yoktur; mesleğimi şerefimle yaptım" savunmasında bulundu. Mahkeme, Babaoğlu’nu 21 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Çadır satanlara 'takipsizlik' verilmişti! Savcıdan 87 TİP'linin beraat ettiği Kızılay davasına itirazÇadır satanlara 'takipsizlik' verilmişti! Savcıdan 87 TİP'linin beraat ettiği Kızılay davasına itiraz

"KOCAMA HALİ" TAHLİYESİ FİRARLA SONUÇLANDI

Davanın diğer ortağı müteahhit Hacı Mehmet Ersoy’un süreci ise kamuoyunda büyük tartışma yarattı. Tutuklandıktan kısa süre sonra "kocama hali" (yaşlılık ve hastalık) gerekçesiyle tahliye edilen Ersoy hakkında, Ocak 2025’te yeniden tutuklama kararı çıkarıldı. Ancak yaklaşık bir yıldır firari olan Ersoy, halen yakalanamadı. Ersoy’a gıyabında 18 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

İSTİNAF KARARINDA İSİM KARIŞIKLIĞI

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği hapis cezalarını hukuka uygun buldu. Ancak kararda skandal bir detay dikkat çekti; depremde hayatını kaybeden bazı kişilerin isimlerinin, istinaf başvurusunda bulunanlar arasında yer aldığı görüldü. Acılı aileler, davayı Yargıtay’a taşıdı.

KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN 10 NİSAN RANDEVUSU

Sorumluların cezalandırılmasına yönelik süreçte yeni bir safhaya geçildi. Palmiye Sitesi’nin yapım ve ruhsat aşamasında imzası bulunan dönemin belediye imar yetkilileri ve mimarlardan oluşan 3 kamu görevlisi hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açıldı. Sanıklar, 10 Nisan’da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

