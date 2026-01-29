Çadır satanlara 'takipsizlik' verilmişti! Savcıdan 87 TİP'linin beraat ettiği Kızılay davasına itiraz

Mustafa Tekin - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

11 ili etkileyen ve 50 bini aşkın yurttaşın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin ardından Kızılay’ın çadır satması kamuoyunda büyük tepki yaratmıştı. Bu durumu protesto eden TİP’li 87 kişi hakkında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Sanıklar, 13 Ekim’de çıktıkları duruşmada beraat etmişti. Ancak savcılık, mahkemenin kararına itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.

Savcılığın istinaf dilekçesinde, Kadıköy Kaymakamlığı tarafından verilen yasaklama kararına rağmen sanıkların kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katıldıkları öne sürüldü. Dilekçede, sanıkların yapılan ihtara rağmen dağılmadıkları, kolluk kuvvetleri tarafından zorla dağıtıldıkları savunularak, “somut olayda atılı suçun yasal unsurlarının oluştuğu” iddia edildi.

Savcılık, sanıkların 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 32/1. maddesinde düzenlenen suçu işlediklerini ileri sürerek, beraat kararının kaldırılmasını ve cezalandırılmalarını talep etti.

Depremde çadır satan Kızılay'a soruşturma kapandı! Tek bir yöneticinin ifadesi alınmadı

ÇADIR SATANLARA 'TAKİPSİZLİK' VERİLMİŞTİ

Depremin dondurucu soğuğunda halk yardım beklerken Kızılay’ın çadır sattığının ortaya çıkması, yargıya taşınmıştı. Farklı illerden yapılan başvurular Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında birleştirilmiş, aralarında dönemin Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve mevcut başkan Fatma Meriç Yılmaz’ın da bulunduğu 19 isim "şüpheli" sıfatıyla dosyaya girmişti.

Savcılık tarafından görevlendirilen bilirkişinin hazırladığı 28 sayfalık raporda Kızılay’ın çadır satışı yaptığı resmen doğrulanırken; savcılık verdiği kararda, herhangi bir kamu zararının tespit edilmediğini ve atılı suçun unsurlarının oluşmadığını gerekçe göstererek Kızılay’ın 19 yöneticisi hakkında yürütülen soruşturmada 'takipsizlik' kararı vermişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'şüphelilerin ifadesine bile başvurmadan' dosyayı kapatmıştı.