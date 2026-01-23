Depremde çadır satan Kızılay'a soruşturma kapandı! Tek bir yöneticinin ifadesi alınmadı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinin ardından çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay’ın 19 yöneticisi hakkında yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı.

Depremin dondurucu soğuğunda halk yardım beklerken Kızılay’ın çadır sattığının ortaya çıkması, yargıya taşınmıştı. Farklı illerden yapılan başvurular Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda birleştirilmiş, aralarında dönemin Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve mevcut başkan Fatma Meriç Yılmaz’ın da bulunduğu 19 isim "şüpheli" sıfatıyla dosyaya girmişti.

YETKİ TARTIŞMALARIYLA GEÇEN SÜREÇ

Soruşturma dosyası, karara bağlanmadan önce uzun süre adliyeler arasında gidip geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "yetkisizlik" kararıyla Ankara Batı Adliyesi’ne, oradan İstanbul Anadolu Adliyesi’ne gönderilen dosya, en sonunda yetki uyuşmazlığının çözülmesiyle tekrar Ankara’ya iade edildi.

SATIŞ DOĞRULANDI ANCAK SUÇ SAYILMADI

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, savcılık tarafından görevlendirilen mali müşavir bilirkişinin hazırladığı 28 sayfalık raporda Kızılay’ın çadır satışı yaptığı resmen doğrulanırken; savcılık, 29 Aralık 2025 tarihinde verdiği kararda herhangi bir kamu zararının tespit edilmediğini ve atılı suçun unsurlarının yasal çerçevede oluşmadığını gerekçe göstererek dosyayı kapattı.

Son dakika | Kızılay'ın çadır satışını protesto davasında karar

TEBLİGAT YAPILMAYACAK

Savcılık, "kovuşturmaya yer yoktur" kararının suç duyurusunda bulunan taraflara tebliğ edilmemesine de hükmetti. Bu karar, Kızılay yöneticilerinin deprem dönemindeki ticari faaliyetleri nedeniyle yargılanmalarının önünü tamamen kapatmış oldu.