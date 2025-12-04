Şişli'de zincirleme kaza: 1'i ağır 2 yaralı

İstanbul'un Şişli ilçesinde, D-100 Karayolu'nda Çağlayan Adliyesi mevkisinde üç aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken, yolda ulaşım aksadı.

ÜÇ ARAÇ ÇARPIŞTI

Kaza, gece saat 00.00 sıralarında D-100 Karayolu'nun Şişli mevkiinde gerçekleşti. Ankara istikametinde seyreden 34 SR 4071 plakalı minibüs, 34 GEJ 085 plakalı hafif ticari araç ve 06 BFV 985 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple birbirine çarptı.

1’İ AĞIR 2 YARALI

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ve hafif ticari araçtaki iki kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye nakledilen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Cezaevi nakil aracı zincirleme kazaya karıştı! 23 yaralı

YOLUN İKİ ŞERİDİ KAPANDI

Kazanın ardından yolun iki şeridi trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerinin yönlendirmesiyle bölgede trafik düzeni sağlandı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden uzaklaştırıldıktan sonra, kapatılan şeritler yeniden ulaşıma açıldı.

TEM'de zincirleme kaza! Kilometrelerce trafik oluştu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın nasıl gerçekleştiğine dair soruşturma polis ekipleri tarafından başlatıldı. Çarpışmaya yol açan nedenin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.