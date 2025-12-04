Şişli'de zincirleme kaza: 1'i ağır 2 yaralı

Şişli'de zincirleme kaza: 1'i ağır 2 yaralı
Yayınlanma:
İstanbul Şişli'de D-100 Karayolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından yolun iki şeridi trafiğe kapatıldı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde, D-100 Karayolu'nda Çağlayan Adliyesi mevkisinde üç aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken, yolda ulaşım aksadı.

ÜÇ ARAÇ ÇARPIŞTI

Kaza, gece saat 00.00 sıralarında D-100 Karayolu'nun Şişli mevkiinde gerçekleşti. Ankara istikametinde seyreden 34 SR 4071 plakalı minibüs, 34 GEJ 085 plakalı hafif ticari araç ve 06 BFV 985 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple birbirine çarptı.

1’İ AĞIR 2 YARALI

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ve hafif ticari araçtaki iki kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye nakledilen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Cezaevi nakil aracı zincirleme kazaya karıştı! 23 yaralıCezaevi nakil aracı zincirleme kazaya karıştı! 23 yaralı

YOLUN İKİ ŞERİDİ KAPANDI

Kazanın ardından yolun iki şeridi trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerinin yönlendirmesiyle bölgede trafik düzeni sağlandı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden uzaklaştırıldıktan sonra, kapatılan şeritler yeniden ulaşıma açıldı.

TEM'de zincirleme kaza! Kilometrelerce trafik oluştuTEM'de zincirleme kaza! Kilometrelerce trafik oluştu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın nasıl gerçekleştiğine dair soruşturma polis ekipleri tarafından başlatıldı. Çarpışmaya yol açan nedenin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Türkiye
Otobüs alev alev yandı: Kullanılamaz hale geldi
Otobüs alev alev yandı: Kullanılamaz hale geldi
Kütahya’da otomobil eve çarptı: 67 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi eşi hastanede
Kütahya’da otomobil eve çarptı: 67 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi eşi hastanede