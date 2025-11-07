Şişli'de cip sürücüsü motosikletliye çarpıp kaçtı

Yayınlanma:
Şişli'de caddede hızla ilerleyen cip, yol kenarında duraklayan motosiklete çarparak kaçtı. Motosikletlinin yaralandığı kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YOL KENARINDA BEKLEYEN MOTOSİKLETLİYE ÇARPIP KAÇTI

Kaza, dün akşam saatlerinde Feriköy Mahallesi Baruthane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; caddede hızla seyir eden cip, yol kenarında bekleyen motosiklete çarptı. Cip sürücüsü durmadan olay yerinden kaçarken kazanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yere düşerek yaralandı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsüne çevredekiler yardım etti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

