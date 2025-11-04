Bursa'da motosiklet kazası: 2 yaralı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, bir motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, akşam saat 22.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde, Jandarma Sosyal Tesisleri önünde meydana geldi.

Çocuğun kullandığı motosiklet yangınlı kazaya neden oldu: Faciadan kıl payı dönüldü

YOLDA SAVRULARAK SÜRÜKLENDİLER

Olay anına dair ilk bilgilere göre, Bursa istikametinde seyir halinde olan 18 yaşındaki A.K. idaresindeki 16 BFL 974 plakalı motosiklet, sola dönüş yapmak için manevra yapan 72 yaşındaki H.D. kullandığı 16 BDR 943 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yola savruldu ve metrelerce sürüklendi.

Motosiklet yayaya çarptı: 3 ağır yaralı

YARALILARA ACİL MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalelerini yaptı. Motosiklette bulunan ve yaralanan iki kişi, stabilizasyonları sağlandıktan sonra Mudanya Devlet Hastanesi'ne ambulansla sevk edildi. Kazayla ilgili olarak gerekli incelemeleri başlatan yetkililer, çarpışmanın sebebini araştırıyor.