Bursa'da motosiklet kazası: 2 yaralı

Bursa'da motosiklet kazası: 2 yaralı
Yayınlanma:
Mudanya'da meydana gelen motosiklet-otomobil çarpışmasında iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, bir motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, akşam saat 22.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde, Jandarma Sosyal Tesisleri önünde meydana geldi.

Çocuğun kullandığı motosiklet yangınlı kazaya neden oldu: Faciadan kıl payı dönüldüÇocuğun kullandığı motosiklet yangınlı kazaya neden oldu: Faciadan kıl payı dönüldü

YOLDA SAVRULARAK SÜRÜKLENDİLER

Olay anına dair ilk bilgilere göre, Bursa istikametinde seyir halinde olan 18 yaşındaki A.K. idaresindeki 16 BFL 974 plakalı motosiklet, sola dönüş yapmak için manevra yapan 72 yaşındaki H.D. kullandığı 16 BDR 943 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yola savruldu ve metrelerce sürüklendi.

Motosiklet yayaya çarptı: 3 ağır yaralıMotosiklet yayaya çarptı: 3 ağır yaralı

YARALILARA ACİL MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalelerini yaptı. Motosiklette bulunan ve yaralanan iki kişi, stabilizasyonları sağlandıktan sonra Mudanya Devlet Hastanesi'ne ambulansla sevk edildi. Kazayla ilgili olarak gerekli incelemeleri başlatan yetkililer, çarpışmanın sebebini araştırıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Türkiye
Kırıkkale’de polis denetimi: Yüz binlerce lira ceza yağdı
Kırıkkale’de polis denetimi: Yüz binlerce lira ceza yağdı
Engelli çocuklara yapılan bakıcı zulmü, işkence sayılmadı
Engelli çocuklara yapılan bakıcı zulmü, işkence sayılmadı