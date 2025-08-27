Şırnak’ta feci olay! Mezarlık yakınlarında bulundu: Hayata tutunamadı

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Ofis Mahallesi’nde bulunan mezarlık yakınlarında yaşanan korkunç olayda, yerde hareketsiz halde yatan kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde darbedildiği tespit edilen 52 yaşındaki Derviş Değer, ambulansla Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha sonra ise Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Hastanede tedavi altına alınan Değer, doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayata gözlerini yumdu. Değer’in cansız bedeni otopsi işlemleri için Şırnak’a gönderilirken olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

