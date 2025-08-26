Gözünü kırpmadan zavallı köpeği katletti! Tutuklandı

Ankara'da bir sanayi esnafı komşusunun köpeğini gözünü kırpmadan tabanca ile vurarak katletti. Tüm olay güvenlik kamerasına yansıdı. Şahıs, tutuklandı.

Ankara'da Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iki dükkan sahibinin köpekleri, kavga etti.

İki hayvanın birbiriyle kavga etmesi daha normal bir şey olmazken bunun üzerine L.S, köpeğin kulübesine gelip ateş açtı. Yanına tabanca getiren şahıs, gözünü kırmadan köpeği katletti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan L.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dehşet anları da güvenlik kamerasınca kaydedildi. Savunmasız bir köpeği, tereddüt etmeden öldüren şahsın, rahat hareketleri dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

